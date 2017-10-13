В Беларуси женщины в возрасте 40−44 лет все чаще становятся мамами

Источник: БЕЛТА

Для Беларуси, как и для многих европейских государств, характерна тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении первого ребенка. Так, в 2010 году мамами первенцев были женщины в возрасте 24,9 года, в 2016-м — 26,3 года.

В Беларуси на 1 января нынешнего года численность женщин в репродуктивном возрасте составила 2 247,5 тыс., или 44,3% от общей численности женщин. Начиная с 2007 года ежегодно более 100 тыс. женщин становятся матерями. В 2016-м появилось на свет 117,8 тыс. детей, из них 48,5 тыс. (41,2%) — первенцы. Более половины рождений связано с рождением второго, третьего и последующих детей.

Интересен тот факт, что уже несколько лет подряд в стране растет число рождений двоен. Так, в 2014 году двойни появились у 1 277 мам, в 2015-м — 1 316, в 2016-м — 1 348. В прошлом году у 18 женщин родились тройни.