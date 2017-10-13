Работу горячей линии по теплу продлили до 2 ноября

В Перми продолжает работу горячая линия по вопросам тепла. Ее проводят специалисты городского департамента ЖКХ. Также получить консультацию можно в администрации своего района в будни с 9.00 до 18.00 часов.

В Перми отопительный сезон стартовал 12 сентября с запуска тепла в соцучреждениях. С 18 сентября отопление начало подаваться в жилые дома города и должно было добраться до всех в течение двух недель. Видимо, неслучайно принято решение продлить работу горячей линии по теплу до 2 ноября.