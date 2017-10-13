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09:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Предприятия торговли и общепита предложат в Уфе свои вакансии

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 19 октября состоится ярмарка вакансий для предприятий оптовой и розничной торговли, общепита и ресторанов.

Источник: Башинформ

В числе предлагаемых вакансий — администратор, бухгалтер, водитель автомобиля, грузчик, директор магазина, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кассир, менеджер, мойщик посуды, повар, продавец, слесарь, технолог кондитерского производства, упаковщик, электрик, электрогазосварщик и юрист.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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