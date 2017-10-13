Предприятия торговли и общепита предложат в Уфе свои вакансии
УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 19 октября состоится ярмарка вакансий для предприятий оптовой и розничной торговли, общепита и ресторанов.
УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 19 октября состоится ярмарка вакансий для предприятий оптовой и розничной торговли, общепита и ресторанов.
В числе предлагаемых вакансий — администратор, бухгалтер, водитель автомобиля, грузчик, директор магазина, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кассир, менеджер, мойщик посуды, повар, продавец, слесарь, технолог кондитерского производства, упаковщик, электрик, электрогазосварщик и юрист.
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.