Кубок чемпионата мира по футболу привезут в Калининград на три дня

Все желающие 14 и 15 октября смогут увидеть кубок и сделать фотографию с легендарным трофеем в специальном шатре. Его разместят на площади Победы. Попасть в шатёр можно будет в порядке живой очереди, право прохода без очереди дают специальные бесплатные приглашения, которые можно получить в определенных точках города, зарегистрировавшись на сайте проекта «Тур кубка чемпионата мира по футболу FIFA».