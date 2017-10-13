Кубок чемпионата мира по футболу привезут в Калининград на три дня
В Калининград впервые привезут официальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Встретят его в Калининградском областном драматическом театре 13 октября, сообщает
В Калининград впервые привезут официальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Встретят его в Калининградском областном драматическом театре 13 октября, сообщает
Все желающие 14 и 15 октября смогут увидеть кубок и сделать фотографию с легендарным трофеем в специальном шатре. Его разместят на площади Победы. Попасть в шатёр можно будет в порядке живой очереди, право прохода без очереди дают специальные бесплатные приглашения, которые можно получить в определенных точках города, зарегистрировавшись на сайте проекта «Тур кубка чемпионата мира по футболу FIFA».
Первыми сфотографироваться с трофеем смогут калининградские школьники. В пятницу, 13 октября, его выставят в гимназии № 40 имени Юрия Гагарина.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа.