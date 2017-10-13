На Среднем Урале завершается подготовка к масштабному празднованию Дня народного единства
В Екатеринбурге на Площади Труда состоится торжественный
В Екатеринбурге на Площади Труда состоится торжественный
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской области завершается подготовка к масштабному празднованию Дня народного единства. Мероприятия стартуют задолго до памятной даты, а 4 ноября во всех муниципалитетах региона состоятся торжественные митинги, концерты, спортивные состязания, исторические викторины и квесты. Кроме того, в этом году к Дню народного единства будут приурочены всероссийские акции «Ночь искусств-2017» и «Ночь истории-2017», сообщает департамент информационной политики губернатора.
Как подчеркнул и.о. заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков, необходимо обеспечить тщательный контроль за соблюдением требований безопасности. Кроме того, особое внимание будет уделено организации и проведению мероприятий для молодой аудитории — школьников и студентов. Так, перед началом осенних каникул во всех школах Свердловской области состоятся тематические классные часы, а 3 ноября в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» запланировано проведение торжественного собрания для участников всероссийского
В День народного единства в Свердловской области пройдут сотни мероприятий. Например, в Ирбите 4 ноября торжественно вручат паспорта 15 юным гражданам, в Нижнем Тагиле пройдет Фестиваль национальных культур, а в Серове организуют праздничное шествие. В Красноуфимске в рамках празднования Дня народного единства планируется проведение благотворительной акции по сбору средств на восстановление церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Александровское.
В Екатеринбурге в День народного единства на Площади Труда состоится торжественный
Кроме того, в День народного единства в столице Среднего Урала состоится XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день». Его программа включает в себя фольклорные концерты в Екатеринбурге и Первоуральске, творческие лаборатории, народные гуляния, ярмарку мастеров, показ традиционных народных костюмов,
Напомним, что в 2016 году, поздравляя жителей региона с Днем народного единства, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, подчеркнул, что именно такие вечные ценности, как патриотизм, гражданственность и любовь к Отечеству продолжают надежно скреплять нашу страну, а также являются гарантией ее стабильного, поступательного развития.
День народного единства, напомним, учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского освободили Москву от интервентов.
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