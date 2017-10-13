Выходные в Воронеже будут пасмурными и дождливыми

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 13 октября, будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов. Ветер западный, 6−11 м/сек. Самым теплым этот день был в 2014 году, когда воздух прогрелся до +22 градусов. Самым холодным — в 1949 году — столбик термометра не поднялся выше -4 градусов.