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09:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Выходные в Воронеже будут пасмурными и дождливыми

На выходных в Воронеже будут идти дожди, похолодает до +9 градусов. Осадки обусловлены циклоническим вихрем, насыщенного атлантической влагой и многослойными облаками, в «сердце» которого оказался регион.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 769 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 13 октября, будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов. Ветер западный, 6−11 м/сек. Самым теплым этот день был в 2014 году, когда воздух прогрелся до +22 градусов. Самым холодным — в 1949 году — столбик термометра не поднялся выше -4 градусов.

В субботу, 14 октября, будет переменная облачность, дождь. Ночью температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, днем — от +9 до +11 градусов. Ветер западный, ночью 5−10 м/сек, днем — 8−13 м/сек.

В воскресенье, 15 октября, будет +4 градуса ночью и +9 градусов днем. Облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 5−10 м/сек.

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