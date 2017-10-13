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10:18 (мск), источник: Моя Планета

Определены главные источники загрязнения Мирового океана

Немецкие ученые исследовали 57 крупнейших рек и вычислили, что до 95% пластикового мусора попадает в Мировой океан из десяти рек, большая часть которых находится в Азии.

Источник: AP 2017

Последнее исследование гидрогеологов из Центра имени Гельмгольца в Германии показало, что 88−95% от всего объема пластикового мусора в Мировом океане приходится на десять рек, восемь из которых находятся в Азии.

Этими реками стали протекающие в Азии Янцзы, Инд, Хуанхэ, Хайхэ, Ганг, Чжуцзян, Амур, Меконг, а также африканские Нигер и Нил.

Результаты исследования схожи с представленным недавно докладом, согласно которому из-за ненадлежащего обращения с мусором большая часть пластиковых отходов поступает в Мировой океан из Китая, Индонезии, с Филиппин, из Таиланда и Вьетнама.

Ущерб от загрязнения морской экосистемы составляет более $7,9 млрд.
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Пластиковый мусор убивает около 1 млн морских птиц, 100 000 морских млекопитающих и неисчислимое количество рыб, пишет Daily Mail.

Доктор Кристиан Шмидт уверен, что проблема решаема и установление более серьезного контроля на десяти самых грязных реках позволит снизить количество пластикового мусора в Мировом океане на 45%.

«Меры по очистке могут быть весьма эффективны. Сокращение количества пластика в этих десяти реках на 50% приведет к снижению общего загрязнения рек и морей на 45%», — заявил Шмидт.

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