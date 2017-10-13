Определены главные источники загрязнения Мирового океана
Немецкие ученые исследовали 57 крупнейших рек и вычислили, что до 95% пластикового мусора попадает в Мировой океан из десяти рек, большая часть которых находится в Азии.
Немецкие ученые исследовали 57 крупнейших рек и вычислили, что до 95% пластикового мусора попадает в Мировой океан из десяти рек, большая часть которых находится в Азии.
Последнее исследование гидрогеологов из Центра имени Гельмгольца в Германии показало, что 88−95% от всего объема пластикового мусора в Мировом океане приходится на десять рек, восемь из которых находятся в Азии.
Результаты исследования схожи с представленным недавно докладом, согласно которому
Пластиковый мусор убивает около 1 млн морских птиц, 100 000 морских млекопитающих и неисчислимое количество рыб, пишет Daily Mail.
Доктор Кристиан Шмидт уверен, что проблема решаема и установление более серьезного контроля на десяти самых грязных реках позволит снизить количество пластикового мусора в Мировом океане на 45%.
«Меры по очистке могут быть весьма эффективны. Сокращение количества пластика в этих десяти реках на 50% приведет к снижению общего загрязнения рек и морей на 45%», — заявил Шмидт.