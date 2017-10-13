Определены главные источники загрязнения мирового океана

Источник: AP 2017

Последнее исследование гидрогеологов из Центра имени Гельмгольца в Германии показало, что 88−95% от всего объема пластикового мусора в Мировом океане приходится на десять рек, восемь из которых находятся в Азии.

Этими реками стали протекающие в Азии Янцзы, Инд, Хуанхэ, Хайхэ, Ганг, Чжуцзян, Амур, Меконг, а также африканские Нигер и Нил.

Результаты исследования схожи с представленным недавно докладом, согласно которому из-за ненадлежащего обращения с мусором большая часть пластиковых отходов поступает в Мировой океан из Китая, Индонезии, с Филиппин, из Таиланда и Вьетнама.

Ущерб от загрязнения морской экосистемы составляет более $7,9 млрд.

Пластиковый мусор убивает около 1 млн морских птиц, 100 000 морских млекопитающих и неисчислимое количество рыб, пишет Daily Mail.

Доктор Кристиан Шмидт уверен, что проблема решаема и установление более серьезного контроля на десяти самых грязных реках позволит снизить количество пластикового мусора в Мировом океане на 45%.