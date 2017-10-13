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10:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Спасенного из капкана рысенка в Приморье ждет операция

Выяснилось, что у пострадавшего котенка открытый перелом на задней правой лапе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владивосток, 13 октября, PrimaMedia.

Спасенного из капкана рысенка возили в клинику на рентген. Врачи определили, что у котенка открытый перелом на задней правой лапе, поэтому его ждет операция. Ее стоимость — 20 тысяч рублей, сообщил ИА PrimaMedia директор Сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

«После рентгена рысенок с аппетитом поел мяса и попил воду», — рассказал Мезенцев.

Напомним, что в среду, 11 октября, сборщик кедровых шишек нашел в лесу, в окрестностях поселка Новороссия маленького рысенка, который попал в капкан и жалобно мяукал. Измученного котенка освободили и привезли в Сафари-парк.

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