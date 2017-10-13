В Челябинске и в Магнитогорске НМУ сохранятся до вечера

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Минэкологии области, в Магнитогорске сохраняются НМУ 1 степени опасности, а в Челябинске — 2 степени опасности.

Челябинцы продолжают жаловаться на неприятный запах и плохое самочувствие. «Уже третий день химический запах в воздухе. У целой организации насморк, головные боли!», — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, НМУ и смог сохраняются в Челябинске с 10 октября. Передвижная лаборатория мониторинга качества атмосферного воздуха зафиксировала превышение формальдегида в воздухе областного центра в несколько раз.