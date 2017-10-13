В Челябинске и в Магнитогорске НМУ сохранятся до вечера
В Челябинске и в Магнитогорске продлены неблагоприятные метеорологические условия до 19 часов 13 октября.
В Челябинске и в Магнитогорске продлены неблагоприятные метеорологические условия до 19 часов 13 октября.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Челябинцы продолжают жаловаться на неприятный запах и плохое самочувствие. «Уже третий день химический запах в воздухе. У целой организации насморк, головные боли!», — пишут пользователи соцсетей.
Напомним, НМУ и смог сохраняются в Челябинске с 10 октября. Передвижная лаборатория мониторинга качества атмосферного воздуха зафиксировала превышение формальдегида в воздухе областного центра в несколько раз.
Населению рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта. Также рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции, следить за своим самочувствием.