На следующей неделе в Омск придут дожди
Метеорологи предупредили омичей о неустойчивой погоде.
Метеорологи предупредили омичей о неустойчивой погоде.
С воскресенья погода в Омской области сменится на облачную и дождливую. Об этом предупреждает жителей региона
Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:
— Дни с дождями, порывистым ветром будут чередоваться с днями без осадков. Температура воздуха будет колебаться ночью от −2…+3° до +1…+6°, днём от +10…+15° до +5…+10°.
В субботу, 14 октября, синоптики обещают на ночь −4…+1°, на день +12…+17°. Будет тепло и ясно, но местами порывы ветра достигнут 15 м/с.
В воскресенье, 15 октября, ночью ожидается 0…+5°, днём +6…+11°. Пройдёт небольшой дождь.
Дождливым окажется и понедельник, 16 октября. Незначительно похолодает: ночью −3…+2°, днём +5…+10°.