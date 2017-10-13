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10:08 (мск), источник: Om1.ru

На следующей неделе в Омск придут дожди

Метеорологи предупредили омичей о неустойчивой погоде.

С воскресенья погода в Омской области сменится на облачную и дождливую. Об этом предупреждает жителей региона Обь-Иртышское УГМС.

Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:

 — Дни с дождями, порывистым ветром будут чередоваться с днями без осадков. Температура воздуха будет колебаться ночью от −2…+3° до +1…+6°, днём от +10…+15° до +5…+10°.

В субботу, 14 октября, синоптики обещают на ночь −4…+1°, на день +12…+17°. Будет тепло и ясно, но местами порывы ветра достигнут 15 м/с.

В воскресенье, 15 октября, ночью ожидается 0…+5°, днём +6…+11°. Пройдёт небольшой дождь.

Дождливым окажется и понедельник, 16 октября. Незначительно похолодает: ночью −3…+2°, днём +5…+10°.

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