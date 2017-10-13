С пятницы 13-го в Волгоград придут дожди
Дождливая и пасмурная погода сохранится в областной столице вплоть до воскресенья.
Дождливая и пасмурная погода сохранится в областной столице вплоть до воскресенья.
По информации Волгоградского ЦГМС, с 13 октября вплоть до воскресенья в Волгограде будет пасмурно и дождливо.
Сегодня днем воздух прогреется до +14…+16ºС. Ветер
14 октября ожидается кратковременный дождь, ветер юго- западный, ночью — 6−11 м/с, днем порывы будут достигать 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11ºС, днем +12…+14ºС.
15 октября синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ветер западный 6−11 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8ºС, днем +10… +12ºС.