В Молдове сохранится ясная погода, без осадков

На севере республики термометры будут показывать от +7C до +10C ночью и от +15C до +18C днем. Минимальные температуры в центре будут от +8C до +11C, а максимальные от +16C до +19C. На юге температура воздуха ночью составит от +9C до +12C, а днем от +17C до +20C.