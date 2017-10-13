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10:08 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове сохранится ясная погода, без осадков

По обещаниям синоптиков, преимущественно в республике будет наблюдаться ясная погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 68% 769 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Actualitati.md

На севере республики термометры будут показывать от +7C до +10C ночью и от +15C до +18C днем. Минимальные температуры в центре будут от +8C до +11C, а максимальные от +16C до +19C. На юге температура воздуха ночью составит от +9C до +12C, а днем от +17C до +20C.

Атмосферное давление нормальное. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3−8 м/с.

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