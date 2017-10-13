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10:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Нижнеудинске проезд в общественном транспорте подорожал с 14 до 17 рублей

В Нижнеудинске стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась с 14 до 17 рублей с 1 октября 2017 года, сообщает газета «Наше время — Нижнеудинское».

Источник: РИА "Новости"

По словам перевозчиков, увеличение платы вызвано повышением затрат на техническое обеспечение автобусов, расходов на ГСМ и другие технические нужды. На 126% подорожало ОСАГО, снизился коэффициент наполняемости автобусов, снизилась рентабельность, увеличилась стоимость подвижного состава на 30%.

В городе действуют 13 автобусных маршрутов, по которым курсирует общественный транспорт, пассажиров перевозят три частные компании.

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