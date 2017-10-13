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11:52 (мск), источник: Actualitati.md

Молдова на последнем месте в мировом рейтинге детского ожирения

По данным исследований ВОЗ, в Молдове наименьший процент детей страдает от лишнего веса. К такому выводу Организация пришла, после изучения показателей массы тела и роста почти 130 млн человек старше пяти лет.

Источник: Actualitati.md

Наиболее проблемными странами оказались Мальта и Греция. Там к 2022 году число детей и подростков с лишним весом может превысить число детей с дефицитом массы тела.

Исследования выявили и рост ожирения среди взрослых: с 100 млн в 1975 году до 671 млн в 2016-м. Больше всего взрослых с ожирением проживают в Полинезии и Микронезии.

В ВОЗ отметили, что за последние 40 лет произошли кардинальные изменения в том, что касается продуктов питания, порций и их потребления. Все более доступны продукты, прошедшие техническую обработку, их широко рекламируют, цены на них гораздо ниже.

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