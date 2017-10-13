Молдова на последнем месте в мировом рейтинге детского ожирения

Источник: Actualitati.md

Наиболее проблемными странами оказались Мальта и Греция. Там к 2022 году число детей и подростков с лишним весом может превысить число детей с дефицитом массы тела.

Исследования выявили и рост ожирения среди взрослых: с 100 млн в 1975 году до 671 млн в 2016-м. Больше всего взрослых с ожирением проживают в Полинезии и Микронезии.