Молдова на последнем месте в мировом рейтинге детского ожирения

Наиболее проблемными странами оказались Мальта и Греция. Там к 2022 году число детей и подростков с лишним весом может превысить число детей с дефицитом массы тела.
Исследования выявили и рост ожирения среди взрослых: с 100 млн в 1975 году до 671 млн в 2016-м. Больше всего взрослых с ожирением проживают в Полинезии и Микронезии.
В ВОЗ отметили, что за последние 40 лет произошли кардинальные изменения в том, что касается продуктов питания, порций и их потребления. Все более доступны продукты, прошедшие техническую обработку, их широко рекламируют, цены на них гораздо ниже.