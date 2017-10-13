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10:17 (мск), источник: Actualitati.md

Сегодня сотни жителей Молдовы останутся без света

Сегодня, 13 октября 2017 года, состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.

Источник: Actualitati.md

В частности, на Буюканах обесточенными окажутся жители домов, расположенных по адресам: Алуниш, 2−12, 7−9, Бисеричий, 1−5, 2−16, Драгомирна, 36, Хумулешть, 15−23, 18−24, Порумбреле, 2, 14−50, Рошиорь, 15−63, 20−88, Василе Лупу, 119. Отключения продлятся с 09.30 до 17:00.

Не будет электричества с 09.20 и 18.00 и в некоторых дома столичного сектора Центр, а именно на: Друмул Виилор, 30−34, 67−97, Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58, Валя Дическу, 107−119, 144−160, В. Докучаев, 13−31, 26−42.

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