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10:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Снег прогнозируют в Иркутской области в ближайшие выходные дни

За окном будет до +9°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 68% 769 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Метеорологи прогнозируют снег в Приангарье в ближайшие выходные дни, 14 и 15 октября. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от -5 до +9°C. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.

В субботу, 14 октября, в регионе переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.

«Температура днем 0…+5°С, при облачной погоде до -5°С», — рассказали в гидрометцентре.

В воскресенье, 15 октября, в Приангарье переменная облачность, местами в северных и верхнеленских районах небольшой и умеренный снег. Ветер западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура днем +4…+9°С, местами до 0 °C, в северных районах −1…+4°С, при облачной погоде −2…−7°С.

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