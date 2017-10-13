Снег прогнозируют в Иркутской области в ближайшие выходные дни

Источник: IrkutskMedia.ru

Метеорологи прогнозируют снег в Приангарье в ближайшие выходные дни, 14 и 15 октября. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от -5 до +9°C. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.

В субботу, 14 октября, в регионе переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.

«Температура днем 0…+5°С, при облачной погоде до -5°С», — рассказали в гидрометцентре.