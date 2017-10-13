Снег прогнозируют в Иркутской области в ближайшие выходные дни
За окном будет до +9°С.
За окном будет до +9°С.
Метеорологи прогнозируют снег в Приангарье в ближайшие выходные дни, 14 и 15 октября. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от -5 до +9°C. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 14 октября, в регионе переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег, утром при прояснении туман. Ветер западный,
«Температура днем 0…+5°С, при облачной погоде до -5°С», — рассказали в гидрометцентре.
В воскресенье, 15 октября, в Приангарье переменная облачность, местами в северных и верхнеленских районах небольшой и умеренный снег. Ветер западный с переходом на