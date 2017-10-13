В Хабаровске появились долгожданные информаторы возле ж/д переезда

Источник: Восток Медиа

У жителей Хабаровска, чей путь каждый день проходит через улицу Тихоокеанскую и железнодорожный переезд, появился повод для радости. В Кировском районе города установили информационные табло, которые будут показывать, что дорога закрыта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Оба устройства разместили на Тихоокеанской так, чтобы водитель мог в случае необходимости свернуть на параллельную улицу Джамбула. Один информатор установили перед поворотом на Орджоникидзе, по которой можно объехать затор. Другое табло появилось через несколько метров после остановки «38 школа». Пока они не показывают нужную информацию, когда они заработают — неизвестно.

«Их установили по нашей просьбе. Мы обращались к службам РЖД, чтобы они установили информаторы. Потому что они там действительно напрашиваются — чтобы человек знал, что через такое-то время по путям будет проходить поезд и переезд будет закрыт. Раз они их установили, значит, скоро заработают, но за это уже не мы отвечаем», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый.