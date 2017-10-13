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10:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Около 50 свалок помог ликвидировать в Иркутской области проект ОНФ

В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Иркутской области ликвидировано 47 свалок.

Жители Иркутской области за восемь месяцев работы проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» нанесли на интерактивную карту свалок 152 объекта. Как сообщает 13 октября 2017 года пресс-служба регионального отделения ОНФ, почти все обращения прошли проверку, которая подтвердила нарушения в сфере обращения с отходами. Больше всего свалок отмечено на карте Иркутска, Иркутского района, Усть-Илимска, Усть-Кута, Ангарска, Усть-Удинского, Казачинско-Ленского, Слюдянского и Шелеховского районов. К началу октября удалось добиться ликвидации 47 свалок.

Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович, все свалки, отмеченные на интерактивной карте, являются несанкционированными полигонами как бытовых, так и строительных отходов.

Часть из ликвидированных свалок устранили с помощью проведения субботников, в которых принимали участие активисты ОНФ, неравнодушные жители, сотрудники регионального МЧС, представители общественных организаций и средств массовой информации. Благодаря таким акциям убрано 12 свалок на о. Комсомольский в Иркутске, очищены прибрежная зона о. Ольхон и п. Листвянка, жилой сектор п. Магистральном, п. Баклаши, п. Маркова и г. Усть-Кута.

Где-то застарелые проблемы удалось решить только с помощью надзорных ведомств, которые выносили предписания ответственным органам власти о необходимости ликвидации мусорных полигонов. К примеру, так удалось разобраться со свалкой строительных и бытовых отходов, опилок у берега Усть-Илимского водохранилища в 10-ом мкр-не Усть-Илимска. Через это место проходит дорога к берегу, где летом отдыхают местные жители, и люди неоднократно предлагали администрации города ликвидировать свалку и благоустроить прибрежную территорию под зону отдыха, однако решить проблемы не удавалось. Теперь несанкционированный полигон ликвидирован.

После подобных предписаний, ликвидированы несанкционированные свалки бытового мусора вблизи парковочного кармана на 138-м км. трассы Р-258 «Байкал». Устранен годами копившейся мусор напротив дома № 1 по ул. Пролетарской в Усть-Куте, где жители вели более двух лет вели переписку с управляющей компанией и администрацией города.

Всего за время работы проекта на интерактивную карту свалок поступило 13992 обращения от граждан со всех регионов России. Благодаря работе активистов удалось добиться устранения 4951 свалок.

«На старте проекта многие к нему отнеслись скептически, однако теперь мы видим, что он приносит свои результаты. Для более эффективного решения экологических проблем, необходима более согласованная и ответственная работа всех органов власти и контрольно-надзорных ведомств. Жителям также необходимо более бережно и внимательно относится к природе родного края», — резюмировал Сергей Апанович.

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