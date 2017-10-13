Около 50 свалок помог ликвидировать в Иркутской области проект ОНФ
В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Иркутской области ликвидировано 47 свалок.
В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Иркутской области ликвидировано 47 свалок.
Жители Иркутской области за восемь месяцев работы проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» нанесли на интерактивную карту свалок 152 объекта. Как сообщает 13 октября 2017 года
Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович, все свалки, отмеченные на интерактивной карте, являются несанкционированными полигонами как бытовых, так и строительных отходов.
Часть из ликвидированных свалок устранили с помощью проведения субботников, в которых принимали участие активисты ОНФ, неравнодушные жители, сотрудники регионального МЧС, представители общественных организаций и средств массовой информации. Благодаря таким акциям убрано 12 свалок на о. Комсомольский в Иркутске, очищены прибрежная зона о. Ольхон и п. Листвянка, жилой сектор п. Магистральном, п. Баклаши, п. Маркова и г.
После подобных предписаний, ликвидированы несанкционированные свалки бытового мусора вблизи парковочного кармана на 138-м км. трассы Р-258 «Байкал». Устранен годами копившейся мусор напротив дома № 1 по ул. Пролетарской в
Всего за время работы проекта на интерактивную карту свалок поступило 13992 обращения от граждан со всех регионов России. Благодаря работе активистов удалось добиться устранения 4951 свалок.
«На старте проекта многие к нему отнеслись скептически, однако теперь мы видим, что он приносит свои результаты. Для более эффективного решения экологических проблем, необходима более согласованная и ответственная работа всех органов власти и