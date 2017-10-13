Педагогам в Приморье закрепят дополнительные социальные гарантии
Профсоюз работников образования объявил кампанию по заключению коллективных договоров.
Профсоюз работников образования объявил кампанию по заключению коллективных договоров.
Владивосток, 13 октября, PrimaMedia.
Кампанию по заключению коллективных договоров объявил краевой профсоюз работников образования. Она продлится с октября 2017 года по май 2018-го. Цель — обеспечить социальными гарантиями как можно большее число педагогов, сообщили ИА PrimaMedia в
Сегодня коллективные договоры имеют только 20% образовательных учреждений Приморья. Более или менее благополучно обстоит с этим дело во Владивостокском, Артемовском, Уссурийском, Дальнегорском городских округах, Партизанском, Красноармейском и Михайловском районах. В остальных муниципалитетах края педагоги должным образом не защищены.
«Коллективный договор, на заключении которого мы настаиваем, закрепляет права и обязанности руководителя и работников, учитывает их взаимные интересы и гарантирует дополнительные льготы и преференции работникам школ, детских садов, центров дополнительного образования. Профкомы активно участвуют в разработке таких документов и отстаивают те пункты, что наиболее важны трудового коллектива Это может быть обязательное включение представителей профорганизации в различные комиссии — распределительную, конфликтную, по охране труда
Для профсоюзов важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными, зная, что при возникновении трудового спора или в трудной жизненной ситуации не останутся наедине с возникшими проблемами.