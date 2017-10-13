Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Захарова ответила США на обвинение в разжигании межрасовой розни
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Крым российский: восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
СМИ: КНДР попросила у РФ поддержки в "укрощении США огнем"
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Педагогам в Приморье закрепят дополнительные социальные гарантии

Профсоюз работников образования объявил кампанию по заключению коллективных договоров.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 октября, PrimaMedia.

Кампанию по заключению коллективных договоров объявил краевой профсоюз работников образования. Она продлится с октября 2017 года по май 2018-го. Цель — обеспечить социальными гарантиями как можно большее число педагогов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Сегодня коллективные договоры имеют только 20% образовательных учреждений Приморья. Более или менее благополучно обстоит с этим дело во Владивостокском, Артемовском, Уссурийском, Дальнегорском городских округах, Партизанском, Красноармейском и Михайловском районах. В остальных муниципалитетах края педагоги должным образом не защищены.

«Коллективный договор, на заключении которого мы настаиваем, закрепляет права и обязанности руководителя и работников, учитывает их взаимные интересы и гарантирует дополнительные льготы и преференции работникам школ, детских садов, центров дополнительного образования. Профкомы активно участвуют в разработке таких документов и отстаивают те пункты, что наиболее важны трудового коллектива Это может быть обязательное включение представителей профорганизации в различные комиссии — распределительную, конфликтную, по охране труда и т. д. Договор прописывает все, за что можно получить дополнительные деньги — это работа на ЕГЭ, в рембригаде, пришкольном лагере и т. д. Он позволяет педагогам перераспределять часы нагрузки, а при переработках самостоятельно решать, что важнее — получить дополнительные дни к отпуску или денежную компенсацию», — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.

Для профсоюзов важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными, зная, что при возникновении трудового спора или в трудной жизненной ситуации не останутся наедине с возникшими проблемами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Блог-тест про смартфон: как сделать гаджет частью именно вашей жизни
Амбициозная стройка культурного центра на Русском во Владивостоке скорее мертва, чем жива
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Россию заподозрили в попытке влиять на США с помощью покемонов
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с банковской карты
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь