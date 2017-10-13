Педагогам в Приморье закрепят дополнительные социальные гарантии

Сегодня коллективные договоры имеют только 20% образовательных учреждений Приморья. Более или менее благополучно обстоит с этим дело во Владивостокском, Артемовском, Уссурийском, Дальнегорском городских округах, Партизанском, Красноармейском и Михайловском районах. В остальных муниципалитетах края педагоги должным образом не защищены.

«Коллективный договор, на заключении которого мы настаиваем, закрепляет права и обязанности руководителя и работников, учитывает их взаимные интересы и гарантирует дополнительные льготы и преференции работникам школ, детских садов, центров дополнительного образования. Профкомы активно участвуют в разработке таких документов и отстаивают те пункты, что наиболее важны трудового коллектива Это может быть обязательное включение представителей профорганизации в различные комиссии — распределительную, конфликтную, по охране труда и т. д. Договор прописывает все, за что можно получить дополнительные деньги — это работа на ЕГЭ, в рембригаде, пришкольном лагере и т. д. Он позволяет педагогам перераспределять часы нагрузки, а при переработках самостоятельно решать, что важнее — получить дополнительные дни к отпуску или денежную компенсацию», — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.