Движение будут ограничивать в начале ноября в центре Ростова
Движение транспорта будут ограничивать в начале ноября в центре донской столицы.
Движение транспорта будут ограничивать в начале ноября в центре донской столицы.
Как сообщает городской департамент автодорог, в связи с подготовкой ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ и его проведением будет ограничено движение по улице Советской от улицы Каяни до Театральной площади, по самой площади, а также на участке Театрального проспекта между улицами Социалистической и М. Горького.
Сообщается, что ограничения будут действовать 4 и 7 ноября с 20.00 до 24.00, а также 10 ноября с 8.00 до 13.00.