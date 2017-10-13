Движение будут ограничивать в начале ноября в центре Ростова

Как сообщает городской департамент автодорог, в связи с подготовкой ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ и его проведением будет ограничено движение по улице Советской от улицы Каяни до Театральной площади, по самой площади, а также на участке Театрального проспекта между улицами Социалистической и М. Горького.