Подача горячего водоснабжения православной гимназии в Дзержинске Нижегородской области может быть прекращена за долги

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Как сообщает Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», по состоянию на 11 октября долг гимназии за отопление превысил 288,4 тыс. рублей. При этом около 219 тыс. рублей — долг за тепловую энергию за апрель и еще 69 тыс. рублей — долг за горячую воду за период с февраля по сентябрь текущего года.

Согласно предоставленной информации, подача отопления может быть прекращена уже 17 октября. 5 октября руководство Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомило руководство гимназии о данных мерах.

В свою очередь руководство гимназии отметило, что обязуется оплатить задолженность в срок до 16 октября.

Ранее сообщалось, что более 930 млн. рублей задолжали жители Дзержинска и Кстова Нижегородской области за отопление и горячую воду.