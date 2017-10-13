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13:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Подача горячего водоснабжения православной гимназии в Дзержинске Нижегородской области может быть прекращена за долги

Подача горячего водоснабжения православной гимназии имени Серафима Саровского в Дзержинске Нижегородской области может быть прекращена за долги.

Источник: Reuters

Как сообщает Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», по состоянию на 11 октября долг гимназии за отопление превысил 288,4 тыс. рублей. При этом около 219 тыс. рублей — долг за тепловую энергию за апрель и еще 69 тыс. рублей — долг за горячую воду за период с февраля по сентябрь текущего года.

Согласно предоставленной информации, подача отопления может быть прекращена уже 17 октября. 5 октября руководство Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомило руководство гимназии о данных мерах.

В свою очередь руководство гимназии отметило, что обязуется оплатить задолженность в срок до 16 октября.

Ранее сообщалось, что более 930 млн. рублей задолжали жители Дзержинска и Кстова Нижегородской области за отопление и горячую воду.

Согласно информации, изначально компании-поставщики услуг ЖКХ стремятся урегулировать вопрос без обращения в суд, так как в этом случае с должника взимается не только сумма долга, но и просрочка платежа за весь период и еще судебные издержки.

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