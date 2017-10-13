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10:43 (мск), источник: Вести Иркутск

Покровскую развязку запустили в Иркутске

В Иркутске запустили Покровскую развязку. Её возводили два года, строительство шло в четыре этапа. И в первую очередь она должна разгрузить Качугский тракт.

Источник: Вести Иркутск

По данным специалистов, пропускная способность там теперь — 27 тысяч автомобилей в сутки. Но пока к новым правилам движения привыкли не все иркутяне. Например, при движении в центр города некоторые автомобилисты едут по левой полосе и в итоге оказываются… на Иннокентьевском мосту. А нужно занимать правую и по берегу Ангары выезжать на улицу Сурнова. Для того, чтобы водители лучше ориентировались на Покровской развязке, в ближайшее время проезжую часть доведут до ума.

— Осталось внести несколько последних изменений в части установки и обустройства барьерных ограждений типа «Волна», установки дополнительных информационных знаков и табличек, а также нанесения горизонтальной дорожной разметки, — говорит руководитель отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД «Иркутское» Антон Куриленко.

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