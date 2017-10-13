Покровскую развязку запустили в Иркутске

По данным специалистов, пропускная способность там теперь — 27 тысяч автомобилей в сутки. Но пока к новым правилам движения привыкли не все иркутяне. Например, при движении в центр города некоторые автомобилисты едут по левой полосе и в итоге оказываются… на Иннокентьевском мосту. А нужно занимать правую и по берегу Ангары выезжать на улицу Сурнова. Для того, чтобы водители лучше ориентировались на Покровской развязке, в ближайшее время проезжую часть доведут до ума.