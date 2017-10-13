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15:09 (мск), источник: Новый Калининград

Синоптики обещают воскресный день без дождей и потепление в понедельник

Выходные будут прохладными, сообщает Гидрометцентр РФ на своем сайте.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 769 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Новый Калининград

По его данным, в дневное время ожидается до 16 градусов тепла. Суббота будет дождливой, небольшие осадки ожидаются и воскресенье. При этом в понедельник прогнозируется до 18 градусов и без осадков.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что осадки ожидаются в субботу и в ночь на воскресенье, потом в течение нескольких дней обойдется без дождей. При этом если в выходные ожидается 14−15 градусов тепла, то в понедельник — 17 градусов.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» обещает, что дожди прекратятся в субботу утром. В дневные часы ожидается около 16 градусов максимум, в понедельник — солнце и почти 18.

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