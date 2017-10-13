Синоптики обещают воскресный день без дождей и потепление в понедельник

Источник: Новый Калининград

По его данным, в дневное время ожидается до 16 градусов тепла. Суббота будет дождливой, небольшие осадки ожидаются и воскресенье. При этом в понедельник прогнозируется до 18 градусов и без осадков.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что осадки ожидаются в субботу и в ночь на воскресенье, потом в течение нескольких дней обойдется без дождей. При этом если в выходные ожидается 14−15 градусов тепла, то в понедельник — 17 градусов.