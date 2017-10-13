В Ростове может появиться 30 км велодорожек
До конца ноября текущего года в Ростове будут спроектированы 30 км велосипедных дорожек. Аукцион на определение схемы их организации с расчетом стоимости работ выиграла компания «Веловод».
До конца ноября текущего года в Ростове будут спроектированы 30 км велосипедных дорожек. Аукцион на определение схемы их организации с расчетом стоимости работ выиграла компания «Веловод».
Велодорожки свяжут с центром спальные районы
Маршруты будут учитывать пожелания горожан и согласованы с департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения. Велодорожки появятся на 26 улицах: с Западного по ним можно будет проехать на проспектах Коммунистическом и Стачки, улицам Зорге и Труженников, а потом через площадь 5-го Донского корпуса в переулок Братский. Также их маршруты пройдут в Александровку, на Северный, на Сельмаш, в район старого аэропорта.
«Популярность велосипедного движения в Ростове растет с каждым годом, поэтому отсутствие необходимой инфраструктуры — не только проблема активных пользователей двухколесного транспорта, но и пешеходов с автомобилистами, которым велосипедисты доставляют неудобства», — отметил учредитель компании «Веловод» Дмитрий Гусев.
Тем не менее, внедрение проекта будет начато не ранее 2019 года.