В Ростове может появиться 30 км велодорожек

Маршруты будут учитывать пожелания горожан и согласованы с департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения. Велодорожки появятся на 26 улицах: с Западного по ним можно будет проехать на проспектах Коммунистическом и Стачки, улицам Зорге и Труженников, а потом через площадь 5-го Донского корпуса в переулок Братский. Также их маршруты пройдут в Александровку, на Северный, на Сельмаш, в район старого аэропорта.