Объявленный в розыск 13-летний школьник нашелся

Женщина остановила школьника и сообщила о его местонахождении родителям. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по Калининграду провели с подростком и его родителями профилактическую работу. По предварительным данным, за время отсутствия Артема противоправных действий в отношении него совершено не было.