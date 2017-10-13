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11:42 (мск), источник: Новый Калининград

Объявленный в розыск 13-летний школьник нашелся

Поиски объявленного ранее в розыск 13-летнего Артема Б. завершены. 12 октября в вечернее время мальчика, идущего по одной из улиц города, заметила знакомая учительница.

Источник: Новый Калининград

Женщина остановила школьника и сообщила о его местонахождении родителям. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по Калининграду провели с подростком и его родителями профилактическую работу. По предварительным данным, за время отсутствия Артема противоправных действий в отношении него совершено не было.

Полицейские выражают благодарность волонтерам, представителям СМИ и неравнодушным гражданам за помощь, оказанную в поисках мальчика.

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