Объявленный в розыск 13-летний школьник нашелся
Поиски объявленного ранее в розыск 13-летнего Артема Б. завершены. 12 октября в вечернее время мальчика, идущего по одной из улиц города, заметила знакомая учительница.
Поиски объявленного ранее в розыск 13-летнего Артема Б. завершены. 12 октября в вечернее время мальчика, идущего по одной из улиц города, заметила знакомая учительница.
Женщина остановила школьника и сообщила о его местонахождении родителям. Об этом сообщила
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по Калининграду провели с подростком и его родителями профилактическую работу. По предварительным данным, за время отсутствия Артема противоправных действий в отношении него совершено не было.
Полицейские выражают благодарность волонтерам, представителям СМИ и неравнодушным гражданам за помощь, оказанную в поисках мальчика.