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15:11 (мск), источник: Meduza

Из Google Maps убрали фото странного существа, пугавшего пользователей

Сервис Google Street View отредактировал фотографию одного из зданий во французском Нанси из-за «странного существа» на балконе.

На фото дома, расположенного по адресу: 8 Rue Docteur Grandjean, на одном из балконов стояла высокая человекоподобная фигура с длинными волосами и большими глазами. Пользователи сервиса пожаловались, что это «существо», которое «смотрит» прямо в камеру, их пугает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выдвигались предположения, что «существо» — статуя тики, которую в Полинезии и на Гавайях используют в религиозных ритуалах, что, как отмечает Daily Express, делало ее еще более пугающей.

После того, как «существо» из Нанси стали широко обсуждать в интернете, Google Street View отредактировал изображение, скрыв все здание. Что именно стоит на балконе дома в Нанси, пока выяснить не удалось.

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