Из Google Maps убрали фото странного существа, пугавшего пользователей

На фото дома, расположенного по адресу: 8 Rue Docteur Grandjean, на одном из балконов стояла высокая человекоподобная фигура с длинными волосами и большими глазами. Пользователи сервиса пожаловались, что это «существо», которое «смотрит» прямо в камеру, их пугает.

Выдвигались предположения, что «существо» — статуя тики, которую в Полинезии и на Гавайях используют в религиозных ритуалах, что, как отмечает Daily Express, делало ее еще более пугающей.