Из Google Maps убрали фото странного существа, пугавшего пользователей
Сервис Google Street View отредактировал фотографию одного из зданий во французском Нанси
Сервис Google Street View отредактировал фотографию одного из зданий во французском Нанси
На фото дома, расположенного по адресу: 8 Rue Docteur Grandjean, на одном из балконов стояла высокая человекоподобная фигура с длинными волосами и большими глазами. Пользователи сервиса пожаловались, что это «существо», которое «смотрит» прямо в камеру, их пугает.
Выдвигались предположения, что «существо» — статуя тики, которую в Полинезии и на Гавайях используют в религиозных ритуалах, что, как отмечает Daily Express, делало ее еще более пугающей.
После того, как «существо» из Нанси стали широко обсуждать в интернете, Google Street View отредактировал изображение, скрыв все здание. Что именно стоит на балконе дома в Нанси, пока выяснить не удалось.