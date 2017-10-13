Недомашние выходные. Куда сходить омичам 14 и 15 октября
В уикенд Омск станет большим ярмарочным и театральным городом.
В уикенд Омск станет большим ярмарочным и театральным городом.
Омичам предлагают в субботу и воскресенье огромное количество различных мероприятий. От театрального фестиваля до съезжего праздника в честь Покрова, юбилея духового оркестра, Дня открытых дверей в клубах для детей и молодежи, экскурсии в банк до STAND UP
14 октября, суббота.
Омский ТЮЗ приглашает на
В отделении Омск Банка России пройдет День открытых дверей. Омичей ждут по адресу ул. Певцова, 11 с 10 до 18. Как сообщили в омском отделении Сибирского главного управления Центрального банка РФ, гости смогут участвовать в викторинах и конкурсах: «Денежные знаки Банка России», «Банковская карта и ее возможности», «Финансовая азбука», посмотреть, как работают эксперты по исследованию денежных знаков, проверить свои наличные деньги на специальном оборудовании. Предусмотрены увлекательные мероприятия для самых юных посетителей. На улице возле здания все желающие смогут заглянуть внутрь бронемашины инкассаторов.
В 11.00 приглашают стать зрителями центрального события «Покровской ярмарки» — областного
В 16.00 в клубах для детей и молодежи во всех округах Омска пройдет День открытых дверей. Это мероприятие Омский молодежный многофункциональный центр проводит для детей и их родителей ежегодно. В программе — презентация новых проектов, запись в кружки и секции, игры, конкурсы и пр. Приятный бонус — организаторы проведут в своей группе «ВКонтакте» розыгрыш 20 призовых сертификатов: это пригласительные билеты на каток, в бассейн, на
В 19.00 состоится большое шоу проекта STAND UP OMSK. Организаторы решили отметить пять с половиной лет стендапа в Омске. Все главные резиденты из Омска на одно шоу приедут в родной город. Для вас выступят Рамис Ахметов, Елена Корнеева, Гарик Пекшев, Николай Смирнов, Георг Пономарев, Борис Лорер, Иван Мальцев и Глеб Розинкин. Место проведения: Pushkin Pub & Club (пр. Мира, 19). Билеты — 300 — 400 руб.,
В 19.00 состоится показ спектакля по пьесе Ирины Васьковской «Галатея Собакина». Организаторы пишут: «Почти апокалиптическая, гомерически смешная и совершенно беспощадная история про принудительное взращивание человека в скоте. По улицам ходят отряды просвещенцев, отлавливают “быдло” и наносят последним “удар мировой культурой”. Простые парни с районов вынуждены уходить в подполье. В жестокой борьбе интеллигенции и мрака непобедимой остается только любовь». Подробнее о спектакле можно прочитать в группе «ВКонтакте». Место проведения: Лукашевича, 21 корпус 3,
15 октября, воскресенье.
Продолжит свою работу
В музее Врубеля работает выставка «Звери. Птицы. Рыбы. Образ животного в искусстве». Она состоит из четырёх блоков: «Звериный след», «Сказка и быль», «Звериного художества мастера» и «Заметки о животных». В экспозицию вошли произведения из собрания музея: живопись, графика, скульптура,
С 14.00 до 16.00 в библиотеке имени А. С. Пушкина пройдет творческая встреча с фотографом Андреем Кутузовым «Фотография: с чего началось и как я это делаю». Мастер расскажет о том, как развивалась фотография с 1980 года, что дал миру переход от пленки к «цифре», как проходят съемки и обработка фотографий. Адрес: ул. Красный Путь, 11 (пространство «Дача Онегина»). Вход свободный.
В 11.30 омичей ждут на мастер класс по лепке из солёного теста. Тесто для лепки — масса, напоминающая пластилин, но мягче, нелипнет, не пачкает, без резкого запаха и не вызывает аллергию. Мероприятие проводит школа творческого развития «Табия». На мероприятие приглашаются дети 4−9 лет. Мастер класс продлится полтора часа. Организаторы обещают, что каждый сделает для себя Золотую рыбку. Адрес: ул. Гагарина, 8/2 (кабинет 313). Стоимость участия — 250 рублей. Записаться и задать вопросы можно по телефону
В 17.00 состоится праздничный концерт, посвященный 25-летию духового оркестра Омской филармонии. Коллектив во главе с художественным руководителем и дирижером Олегом Романовым встречает свой юбилей в Концертном зале. Билеты — 300 — 400 руб., в которой исполнят лучшие номера из своих прошлых программ. В фойе Концертного зала разместится фотоэкспозиция, рассказывающая о творческих проектах