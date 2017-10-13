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12:08 (мск), источник: АиФ Омск

Недомашние выходные. Куда сходить омичам 14 и 15 октября

В уикенд Омск станет большим ярмарочным и театральным городом.

Омичам предлагают в субботу и воскресенье огромное количество различных мероприятий. От театрального фестиваля до съезжего праздника в честь Покрова, юбилея духового оркестра, Дня открытых дверей в клубах для детей и молодежи, экскурсии в банк до STAND UP OMSK-шоу.

14 октября, суббота.

Омский ТЮЗ приглашает на арт-фестиваль «Новое время». Зрители увидят танцоров хип-хопа, брейка и Vogue, рэперов, DJ, показательные выступления и мастер-классы по контемпу, партнерингу в современной хореографии, народному танцу в современной адаптации. Будет представлен театр во всех возможных проявлениях. Посетителей фестиваля ждут читки и эскизные показы, пластические и поэтические спектакли, вербатимы, инклюзивный спектакль от театра-студии «Параллельный мир». Начнётся всё в 10.30.

В отделении Омск Банка России пройдет День открытых дверей. Омичей ждут по адресу ул. Певцова, 11 с 10 до 18. Как сообщили в омском отделении Сибирского главного управления Центрального банка РФ, гости смогут участвовать в викторинах и конкурсах: «Денежные знаки Банка России», «Банковская карта и ее возможности», «Финансовая азбука», посмотреть, как работают эксперты по исследованию денежных знаков, проверить свои наличные деньги на специальном оборудовании. Предусмотрены увлекательные мероприятия для самых юных посетителей. На улице возле здания все желающие смогут заглянуть внутрь бронемашины инкассаторов.

В 11.00 приглашают стать зрителями центрального события «Покровской ярмарки» — областного смотра-конкурса ярмарочных мест. Тема конкурса в этом году «Покров-свадебник». Конкурсанты — Центры русской традиционной культуры и другие учреждения культуры из районов Омской области. Представляя свои ярмарочные места, они будут знакомить зрителей и жюри со свадебными традициями своего района. Зрителей смотра-конкурса ждут песни и обряды районов Омской области; народный театр и скоморохи; блюда свадебного пира; игры и конкурсы. Место действия — бульвар Мартынова.

В 16.00 в клубах для детей и молодежи во всех округах Омска пройдет День открытых дверей. Это мероприятие Омский молодежный многофункциональный центр проводит для детей и их родителей ежегодно. В программе — презентация новых проектов, запись в кружки и секции, игры, конкурсы и пр. Приятный бонус — организаторы проведут в своей группе «ВКонтакте» розыгрыш 20 призовых сертификатов: это пригласительные билеты на каток, в бассейн, на мастер-класс по танцам, занятия по кудо, каратэ, кикбоксингу и гиревому спорту.

В 19.00 состоится большое шоу проекта STAND UP OMSK. Организаторы решили отметить пять с половиной лет стендапа в Омске. Все главные резиденты из Омска на одно шоу приедут в родной город. Для вас выступят Рамис Ахметов, Елена Корнеева, Гарик Пекшев, Николай Смирнов, Георг Пономарев, Борис Лорер, Иван Мальцев и Глеб Розинкин. Место проведения: Pushkin Pub & Club (пр. Мира, 19). Билеты — 300 — 400 руб., Vip-билеты — 600 руб.

В 19.00 состоится показ спектакля по пьесе Ирины Васьковской «Галатея Собакина». Организаторы пишут: «Почти апокалиптическая, гомерически смешная и совершенно беспощадная история про принудительное взращивание человека в скоте. По улицам ходят отряды просвещенцев, отлавливают “быдло” и наносят последним “удар мировой культурой”. Простые парни с районов вынуждены уходить в подполье. В жестокой борьбе интеллигенции и мрака непобедимой остается только любовь». Подробнее о спектакле можно прочитать в группе «ВКонтакте». Место проведения: Лукашевича, 21 корпус 3, арт-клуб «Дядя Фёдор».

15 октября, воскресенье.

Продолжит свою работу арт-фестиваль «Новое время» в Омском театре юного зрителя. В 10.30 в ТЮЗе выступит группа «Радиородины». Также состоится эскизный показ спектакля «17−37−17» (режиссёр — Евгений Рогулькин (ТЮЗ), читка пьесы А. Батурина «Фантом Марины Кудряшовой» режиссёра Светланы Баженовой (ЦСД). Зрителям представят эскизный показ спектакля «Королева мечей» режиссёра Екатерины Вельяминовой (ТЮЗ), концерт группы «Birmudo», постановку спектакля М. Твен «Дневник Евы» режиссёра Олег Чичко (ТЮЗ). В 14.30 вас ждут на выступлении группы «Джинджэрель». В 15.00 актёр Омского драматического театра Олег Теплоухов даст мастер-класс «Адаптация классического произведения. Современное прочтение». В программе воскресного дня — спектакль А. Тарковского «Вот и лето прошло» литературного театра «РИФ» и ещё много нового.

В музее Врубеля работает выставка «Звери. Птицы. Рыбы. Образ животного в искусстве». Она состоит из четырёх блоков: «Звериный след», «Сказка и быль», «Звериного художества мастера» и «Заметки о животных». В экспозицию вошли произведения из собрания музея: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Некоторые из экпонатов зрители увидят впервые. Кроме того, на выставке представят интерактивные объекты. Так, например, посетители смогут забраться в большое птичье гнездо, выполненное из мягких материалов и ткани.

С 14.00 до 16.00 в библиотеке имени А. С. Пушкина пройдет творческая встреча с фотографом Андреем Кутузовым «Фотография: с чего началось и как я это делаю». Мастер расскажет о том, как развивалась фотография с 1980 года, что дал миру переход от пленки к «цифре», как проходят съемки и обработка фотографий. Адрес: ул. Красный Путь, 11 (пространство «Дача Онегина»). Вход свободный.

В 11.30 омичей ждут на мастер класс по лепке из солёного теста. Тесто для лепки — масса, напоминающая пластилин, но мягче, нелипнет, не пачкает, без резкого запаха и не вызывает аллергию. Мероприятие проводит школа творческого развития «Табия». На мероприятие приглашаются дети 4−9 лет. Мастер класс продлится полтора часа. Организаторы обещают, что каждый сделает для себя Золотую рыбку. Адрес: ул. Гагарина, 8/2 (кабинет 313). Стоимость участия — 250 рублей. Записаться и задать вопросы можно по телефону 8 965 872−06−09. Подробнее о событии смотрите в группе в «ВКонтакте».

В 17.00 состоится праздничный концерт, посвященный 25-летию духового оркестра Омской филармонии. Коллектив во главе с художественным руководителем и дирижером Олегом Романовым встречает свой юбилей в Концертном зале. Билеты — 300 — 400 руб., в которой исполнят лучшие номера из своих прошлых программ. В фойе Концертного зала разместится фотоэкспозиция, рассказывающая о творческих проектах коллектива-юбиляра, а также фотоуголок, где любой желающий сможет запечатлеть себя с музыкантами. В концерте прозвучат: саундтрек к блокбастеру «Властелин колец», музыка к картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», марш из кинофильма «Жандарм из Сен-Тропе», «Колыбельная медведицы» из мультипликационной ленты «Умка» и многие другие произведения. В праздничном концерте коллектив порадует публику новым дефиле.

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