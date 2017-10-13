«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат

Источник: РИА "Новости"

«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя “Матильда” позволили руководству объединенной сети “Синема парк” и “Формула кино” принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров. В объединённой сети “Синема парк” и “Формула кино” картина выйдет одновременно с началом ее широкого проката в России» , — сообщила пресс-служба сети.

Кинотеатры сети перестали получать письма с угрозами, сообщил RNS представитель объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино».

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«Мы благодарны правоохранительным органам и спецслужбам за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей. Мы стремимся предоставлять своему зрителю самый широкий выбор репертуара, поэтому принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма “Матильда” далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась, и мы все-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах», — сообщил генеральный директор объединенной киносети Роман Линин, слова которого приводит пресс-служба.

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» — одна из крупнейших в стране. Совокупно они контролируют каждый 7-ой кинозал: в сеть входит 75 кинотеатров в 28 городах России, в активе сети 624 зала. В начале сентября объединенная сеть отказалась от проката «Матильды» на фоне поступавших угроз безопасности. Представители религиозной организации «Христианское государство» неоднократно выступали с угрозами поджогов кинотеатров, которые будут показывать фильм.

«Матильда» рассказывает о взаимоотношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, он должен выйти в прокат в конце октября. С начала года картина вызвала критику различных представителей общества, в частности, депутата Госдумы Натальи Поклонской, утверждавшей, что показ картины недопустим по моральным и религиозным причинам.