Маломобильные красноярцы проинспектировали дворы и переходы
Инвалиды приняли большинство объектов в городе.
Инвалиды приняли большинство объектов в городе.
Маломобильные горожане проверили объекты инфраструктуры в Красноярске. Рабочие группы приняли приняли 80% дворовых территорий, 50% пешеходных переходов и 50% остановочных пунктов. Об этом сообщили в
«Важным условием и средством обеспечения равных возможностей для участия в жизни нашего общества маломобильных людей является формирование доступной городской среды. Качество выполняемых работ во многом зависит от активной жизненной позиции самих людей с повышенными потребностями: на выездах рабочих групп они указывают подрядчикам на недоработки, допущенные в процессе ремонта, озвучивают своё видение результата», — рассказала руководитель управления социальной защиты населения Октябрьского района Галина Потапова.
По словам жителя ул. Норильской Антона Шевчука, передвигаться по городу на инвалидной коляске стало проще. Он ведет активную общественную жизнь и даже занимается спортом в стадионе «Рассвет». Отдельно мужчина отметил, что по всему городу стали появляться парковки для инвалидов.