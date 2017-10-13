Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Неслыханная наглость»: Москва заявила протест США
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве рассказывают о судьбе бойцов АТО при смене власти
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Жена Андрея Аршавина Алиса подала на развод - СМИ
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8Веселое кладбище в Румынии
11:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Маломобильные красноярцы проинспектировали дворы и переходы

Инвалиды приняли большинство объектов в городе.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Маломобильные горожане проверили объекты инфраструктуры в Красноярске. Рабочие группы приняли приняли 80% дворовых территорий, 50% пешеходных переходов и 50% остановочных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Важным условием и средством обеспечения равных возможностей для участия в жизни нашего общества маломобильных людей является формирование доступной городской среды. Качество выполняемых работ во многом зависит от активной жизненной позиции самих людей с повышенными потребностями: на выездах рабочих групп они указывают подрядчикам на недоработки, допущенные в процессе ремонта, озвучивают своё видение результата», — рассказала руководитель управления социальной защиты населения Октябрьского района Галина Потапова.

По словам жителя ул. Норильской Антона Шевчука, передвигаться по городу на инвалидной коляске стало проще. Он ведет активную общественную жизнь и даже занимается спортом в стадионе «Рассвет». Отдельно мужчина отметил, что по всему городу стали появляться парковки для инвалидов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Маломобильные красноярцы проинспектировали дворы и переходы
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой Заполучить в число участников саму Марию Шарапову — большая удача для молодого турнира в Тяньцзине — а он ведет свою историю лишь с 2014 года
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь