Маломобильные красноярцы проинспектировали дворы и переходы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Маломобильные горожане проверили объекты инфраструктуры в Красноярске. Рабочие группы приняли приняли 80% дворовых территорий, 50% пешеходных переходов и 50% остановочных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Важным условием и средством обеспечения равных возможностей для участия в жизни нашего общества маломобильных людей является формирование доступной городской среды. Качество выполняемых работ во многом зависит от активной жизненной позиции самих людей с повышенными потребностями: на выездах рабочих групп они указывают подрядчикам на недоработки, допущенные в процессе ремонта, озвучивают своё видение результата», — рассказала руководитель управления социальной защиты населения Октябрьского района Галина Потапова.