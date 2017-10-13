Новый пассажирский поезд соединит Иркутск и Улан-Батор

Источник: Агентство «Москва»

Продажа проездных документов на новый международный пассажирский поезд № 306/305 сообщением «Иркутск — Улан-Батор» открыта 13 октября 2017 года в кассах железнодорожных вокзалов. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, в первый рейс поезд отправится из Иркутска 11 декабря, а из Улан-Батора — 12 декабря 2017 года. По предварительным ожиданиям специалистов, расчетное количество перевезенных пассажиров в новом поезде составит 21,5 тыс. человек в год.

В составе поезда шесть купейных вагонов. Время в пути составит чуть менее суток.

График движения нового поезда разработан специально для удобства пассажиров Приангарья, Республики Бурятия и граждан Монголии. Согласно расписанию, из Иркутска поезд будет отправляться по понедельникам и пятницам в 8:08, и прибывать в Улан-Батор по вторникам и субботам в 6:50. Остановка поезда на станции Улан-Удэ запланирована с 15:00 до 15:45. Время здесь и далее указано местное.