Новый пассажирский поезд соединит Иркутск и Улан-Батор
Открылась продажа на новый международный пассажирский поезд Иркутск —
Открылась продажа на новый международный пассажирский поезд Иркутск —
Продажа проездных документов на новый международный пассажирский поезд № 306/305 сообщением «Иркутск — Улан-Батор» открыта 13 октября 2017 года в кассах железнодорожных вокзалов. Как сообщает
В составе поезда шесть купейных вагонов. Время в пути составит чуть менее суток.
График движения нового поезда разработан специально для удобства пассажиров Приангарья, Республики Бурятия и граждан Монголии. Согласно расписанию, из Иркутска поезд будет отправляться по понедельникам и пятницам в 8:08, и прибывать в
Удобное расписание предусмотрено и для пассажиров, отправляющихся из столицы Монголии в Иркутск. Отправление поезда из