В Свердловской области продлили предупреждение о смоге

В середине следующей недели на Урал ожидают приход циклона, который принесет дожди и ветер. Отметим, что объявленное ранее предупреждение действовало до 13 октября.

Накануне МЧС даже разослало жителям Свердловской области SMS с рекомендациями не выходить лишний раз на улицу и воздержаться от использования автомобиля. Кроме того, накануне по соцсетям разошлась информация о надвигающемся на Свердловскую область с Южного Урала опасном облаке — то ли формальдегидном, то ли радиоактивном.