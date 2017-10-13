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12:09 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге

Смог в Свердловской области продержится до середины следующей недели.

Как сообщили в региональном гидрометцентре, синоптики продляют предупреждение о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей до 17 октября.

В середине следующей недели на Урал ожидают приход циклона, который принесет дожди и ветер. Отметим, что объявленное ранее предупреждение действовало до 13 октября.

Накануне МЧС даже разослало жителям Свердловской области SMS с рекомендациями не выходить лишний раз на улицу и воздержаться от использования автомобиля. Кроме того, накануне по соцсетям разошлась информация о надвигающемся на Свердловскую область с Южного Урала опасном облаке — то ли формальдегидном, то ли радиоактивном.

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