Переезд в Крутых ключах закрыли из-за проволочек с документами

«Ситуация очень печальная, — прокомментировал ситуацию ответственный по работе со СМИ корпорации “КОШЕЛЕВ” Сергей Захаров. — Мы прекрасно понимаем, что людям перекрыли единственную транспортную артерию, связывающую два микрорайона. Дети жителей Кошелев парка ходят в школу № 7, которая находится в Крутых ключах, в детские сады того же микрорайона, многие ездят на работу через переезд. И мы негативно относимся к такому повороту событий. В свою очередь Корпорация “КОШЕЛЕВ” прикладывает все усилия для прояснения данной ситуации и содействия в открытии дороги».