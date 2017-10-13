Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья

Также опрос показал, что с 2011 года на 4% снизилось количество людей, считающих, что в России большая разница между бедными и богатыми. При этом отмечается, что с 2011 года на 7% снизилось количество тех, кто думает, что разница в доходах между бедными и богатыми увеличивается. Также 63% опрошенных отметили, что эта разница мешает развитию страны. При этом прослойка богатых, по мнению опрошенных, составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 61−70%.