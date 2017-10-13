Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США: "удачный подкол" - шутка посольства РФ в адрес Британии
Ученые подслушали, о чем люди говорят во сне
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Смерть перед шоу: экс-муж Распутиной скончался - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Жена Андрея Аршавина опровергла слухи о расставании с футболистом
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Жена Андрея Аршавина Алиса подала на развод - СМИ
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10Учителя при власти
11:33 (мск), источник: РИА Новости

Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц, показал опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ).

Источник: Reuters

При этом, чтобы считаться богатым, по мнению россиян, нужно получать в среднем 100 тысяч рублей в месяц.

Читайте также
Самые странные деньги мира

Также опрос показал, что с 2011 года на 4% снизилось количество людей, считающих, что в России большая разница между бедными и богатыми. При этом отмечается, что с 2011 года на 7% снизилось количество тех, кто думает, что разница в доходах между бедными и богатыми увеличивается. Также 63% опрошенных отметили, что эта разница мешает развитию страны. При этом прослойка богатых, по мнению опрошенных, составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 61−70%.

В результате опроса выяснилось, что 50% опрошенных считают, что богатство способствует развитию худших качеств человека. Относительно бедности мнения разделились: 37% считает, что она также делает человека хуже, еще 37% сказали, что она никак не влияет на моральные качества человека, и только 13% — что бедность делает человека лучше.

Больше половины россиян недовольны своей зарплатой
Во время загрузки произошла ошибка.
15 сентября© Ньюстюб
11 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Немецкие СМИ объяснили, почему российские С-400 покупает 'весь мир'
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь