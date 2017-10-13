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16:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пограничники выдворили с территории Сочи туристов с ребенком

СОЧИ, 13 октября, ФедералПресс. В верховьях реки Мзымта на озере Кардывач туристы были пойманы пограничниками. Оказалось, что они находились в пограничной зоне рядом с российско-абхазской границей.

Путешественники, среди которых 10-летний ребенок, приехали из Карачаево-Черкесии. Они заранее планировали маршрут из Архыза в Красную Поляну, однако пропуска в пограничную зону соседней республики у них не было, сообщают «Кубанские новости».

Пограничники оштрафовали туристов и выдворили их за пределы пограничной зоны. Чтобы посетить такие природные достопримечательности как «Сказочный каньон», «Мамонтово ущелье», водопады Девичьи слезы и Безымянный, озеро Кардывач, нужно заранее оформить пропуск.

«ФедералПресс» напоминает, что двое туристов ради любопытства пересекли российско-абхазскую границу.

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