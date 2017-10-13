Пограничники выдворили с территории Сочи туристов с ребенком
СОЧИ, 13 октября, ФедералПресс. В верховьях реки Мзымта на озере Кардывач туристы были пойманы пограничниками. Оказалось, что они находились в пограничной зоне рядом с
СОЧИ, 13 октября, ФедералПресс. В верховьях реки Мзымта на озере Кардывач туристы были пойманы пограничниками. Оказалось, что они находились в пограничной зоне рядом с
Путешественники, среди которых 10-летний ребенок, приехали из
Пограничники оштрафовали туристов и выдворили их за пределы пограничной зоны. Чтобы посетить такие природные достопримечательности как «Сказочный каньон», «Мамонтово ущелье», водопады Девичьи слезы и Безымянный, озеро Кардывач, нужно заранее оформить пропуск.
«ФедералПресс» напоминает, что двое туристов ради любопытства пересекли