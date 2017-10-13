1 ноября отменят сразу несколько электричек
С 1 ноября меняется расписание пригородных поездов на участках Самара — Жигулевское море — Жигулевск — Отвага, и Новокуйбышевск — Самара.
С 1 ноября меняется расписание пригородных поездов на участках Самара — Жигулевское море — Жигулевск — Отвага, и Новокуйбышевск — Самара.
Поезда № 6382 Жигулевск (отправление 5:30) — Жигулевское море (прибытие в 5:44) и № 6383 Жигулевское море (отправление 16:57) — Жигулевск (прибытие 17:14) отменяются. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Также отменяется пригородный поезд № 6540 Новокуйбышевская (отправление 15:40) — Самара (прибытие 16:06).
Электричка № 6301/6302 Пятилетка (отправление 4:50) — Отвага (прибытие 7:15) будет ежедневно курсировать только до Жигулевского моря (прибытие 6:41).
Пригородный поезд № 6312−6316/6315 Отвага (отправление 15:49) — Жигулевское море (прибытие 16:19) — Курумоч (прибытие 17:12) — Стахановская (прибытие 18:43) будет отправляться от станции Жигулевское море в 16:40, прибывать в Курумоч в 17:28 и на Стахановскую в 18:43.
Поезда № 6312−6316/6315 Жигулевское море — Стахановская, № 6326−6308/6307 Жигулевское море — Самара, № 6306/6305−6325 Самара — Жигулевское море будут курсировать по измененному расписанию.
Время указано московское.