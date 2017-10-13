Пора и часть знать
601 факт о жителях России, которые можно узнать из социологических опросов. Esquire изучил, что думали о себе и мире россияне в последние годы.
601 факт о жителях России, которые можно узнать из социологических опросов. Esquire изучил, что думали о себе и мире россияне в последние годы.
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Большая часть данных взята из опросов ВЦИОМ, Фонда «Общественное мнение» и «Левада-Центра» за 2006−16 годы. Также использовались следующие источники: AIPM, B2B International, BCG, DWBJV, ESET, HeadHunter, Ikea, Ipsos, Joblist.ru, Kelly Services, Mail.Ru, Mastercard, Millward Brown, Misperceiving Inequality, Nielsen, Online Market Intelligence, Skyscanner, Superjob.ru, TNS Gallup, Transparency International, «100 дорог», Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. Чумакова, Институт развития избирательной системы РФ, Институт социологии РАН, исследовательская служба «Среда», исследовательский холдинг «Ромир», «Лаборатория Касперского», «Литрес», Минздравсоцразвития, Минпромторг, Минтруда, Московский государственный университет, Национальное агентство финансовых исследований, «НВД-недвижимость», НИИ питания, НИУ «Высшая школа экономики», НП «Эксперт», «Росгосстрах», Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Российская академия народного хозяйства и государственного управления, Росстат, Федерация еврейских общин России, Финансовый университет при правительстве РФ, Центр исследования массового электронного сознания, Центробанк.