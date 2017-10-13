Как провести выходные в Санкт-Петербурге. Путеводитель на два дня
Афиша развлечений: куда сходить на выходные в
Афиша развлечений: куда сходить на выходные в
«Трактирщица»
Премьера пьесы Карло Гольдони «Трактирщица» состоялась в 1753 году в Венеции. Итальянский драматург создал произведение, интерес к которому не утихает уже третье столетие. А все благодаря женскому образу Мирандолины. В искреннюю, сильную, нежную и коварную героиню влюбляются все мужчины, независимо от статуса, возраста и даже желания влюбиться. В петербургском спектакле главную роль исполнит талантливая актриса театра и кино Анна Ардова. Вместе с ней на сцену выйдет достойный мужской квартет Михаила Полицеймако, Григория Сиятвинда, Георгия Дронова, Михаила Шульца.
Где: ДК «Выборгский».
Когда: 14 октября.
Начало: 19.00.
Цена билетов: 1200−5000 рублей.
«История Любви. Комедия ошибок»
«История любви» — зеркало, отражающее трудности поколения тридцатилетних, разучившихся слышать собственное сердце. Леон — молодой программист, Анита — костюмер в оперном театре. Неожиданная встреча вскружила голову обоим и переросла в страстный роман. Они безумно влюблены, и весь мир воспринимают сквозь призму этой любви. Леон ездит за Анитой по гастролям, стоит в кулисах, слушает ненавистную оперу и ждет, когда возлюбленная освободится… Не желая сводить свою потрясающую влюбленность в банальный парижский романчик, он решается на обман и заявляет Аните, что женат. Та в свою очередь неприятно удивлена и в ответ придумывает себе жениха. Вместо того, чтобы открыться друг другу, влюбленные еще сильнее запутываются в своей лжи. В главных ролях Светлана Ходченкова, Александр Устюгов, Константин Юшкевич, Анна Уколова и Дмитрий Малашенко.
Когда: 15 октября.
Где: ДК «Выборгский», улица Комиссара Смирнова, 15А.
Начало: 19.00.
Цена билетов: 1200−5000 рублей.
Несчастный случай
Харизматичные, нетривиальные, зажигательные — группа «Несчастный случай» цепляет каждого, кто услышит хотя бы одну их песню. Несмотря на то, что на сцене коллектив с 1983 года, их композиции «Что ты имела в виду», «Овощное танго» и другие до сих пор на слуху. Во главе с бессменным лидером Алексеем Кортневым музыканты подготовили для петербургских зрителей массу сюрпризов.
На концерте в
Когда: 15 октября.
Где: клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24.
Начало: 20.00.
Цена билетов: 1200−3200 рублей.
Тони Брэнкстон
Американская красавица Тони Брекстон отлично знакома российским поклонникам. Названия ее хитов знают даже те, кто не
43-летняя Брекстон поет лирические песни, в которых рассказывается о непростых чувствах женщины. Ее дебютный альбом «Toni Braxton» стал платиновым восемь раз, поклонники раскупили пятнадцать миллионов дисков. Седьмой альбомом «Pulse» Тони Брекстон создавала последние шесть лет. Пластинка вышла в мае этого года. Теперь Тони очень хочет спеть эти песни вживую перед своими петербургскими поклонниками.
Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1.
Когда: 14 октября.
Начало: 19.00.
Цена билетов: 1200 — 15000 рублей.
«Искусство агитации»
В эпоху революции
Посетители смогут познакомиться с легендарными работами Владимира Лебедева, Владимира Козлинского, Дмитрия Моора, Владимира Маяковского и других. Дополняют экспозицию открытки первых лет советской власти, книги и журналы, медали и жетоны.
Где: Музей печати, набережная Мойки, 32.
Когда: по режиму работы музея до 30 января.
Начало: ежедневно с 11.00 до 18.00, вторник — до 17.00. Выходной — среда.
Цена билетов: взрослые — 150 рублей, учащиеся, пенсионеры — 100 рублей.
«Слон»
Если вы еще не решили, как провести выходные в
Юным зрителям расскажут историю об ответственности, упорстве, большом сердце и о том, что за добро воздается добром. А иногда чудом.
Где: Театр Karlsson Haus, набережная реки Фонтанки, 50.
Когда: 14 октября.
Начало: 12.00, 14.30, 17.00.
Цена билетов: 500−600 рублей.