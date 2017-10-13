Как провести выходные в Санкт-Петербурге. Путеводитель на два дня

«Трактирщица»

Премьера пьесы Карло Гольдони «Трактирщица» состоялась в 1753 году в Венеции. Итальянский драматург создал произведение, интерес к которому не утихает уже третье столетие. А все благодаря женскому образу Мирандолины. В искреннюю, сильную, нежную и коварную героиню влюбляются все мужчины, независимо от статуса, возраста и даже желания влюбиться. В петербургском спектакле главную роль исполнит талантливая актриса театра и кино Анна Ардова. Вместе с ней на сцену выйдет достойный мужской квартет Михаила Полицеймако, Григория Сиятвинда, Георгия Дронова, Михаила Шульца.

Где: ДК «Выборгский».

Когда: 14 октября.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 1200−5000 рублей.

«История Любви. Комедия ошибок»

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«История любви» — зеркало, отражающее трудности поколения тридцатилетних, разучившихся слышать собственное сердце. Леон — молодой программист, Анита — костюмер в оперном театре. Неожиданная встреча вскружила голову обоим и переросла в страстный роман. Они безумно влюблены, и весь мир воспринимают сквозь призму этой любви. Леон ездит за Анитой по гастролям, стоит в кулисах, слушает ненавистную оперу и ждет, когда возлюбленная освободится… Не желая сводить свою потрясающую влюбленность в банальный парижский романчик, он решается на обман и заявляет Аните, что женат. Та в свою очередь неприятно удивлена и в ответ придумывает себе жениха. Вместо того, чтобы открыться друг другу, влюбленные еще сильнее запутываются в своей лжи. В главных ролях Светлана Ходченкова, Александр Устюгов, Константин Юшкевич, Анна Уколова и Дмитрий Малашенко.

Когда: 15 октября.

Где: ДК «Выборгский», улица Комиссара Смирнова, 15А.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 1200−5000 рублей.

Несчастный случай

Харизматичные, нетривиальные, зажигательные — группа «Несчастный случай» цепляет каждого, кто услышит хотя бы одну их песню. Несмотря на то, что на сцене коллектив с 1983 года, их композиции «Что ты имела в виду», «Овощное танго» и другие до сих пор на слуху. Во главе с бессменным лидером Алексеем Кортневым музыканты подготовили для петербургских зрителей массу сюрпризов.

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На концерте в Санкт-Петербурге «Несчастный случай» представит свои лучшие песни разных лет и новые синглы. У вас есть уникальная возможность провести выходные музыкально и весело, а также поздравить Алексея Кортнева с днем рождения.

Когда: 15 октября.

Где: клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24.

Начало: 20.00.

Цена билетов: 1200−3200 рублей.

Тони Брэнкстон

Американская красавица Тони Брекстон отлично знакома российским поклонникам. Названия ее хитов знают даже те, кто не очень-то владеет английским языком. Безусловно, визитной карточкой певицы можно считать песни «Un-Break My Heart», и «You’re Makin' Me High», которые до сих пор звучат на многих радиостанциях.

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43-летняя Брекстон поет лирические песни, в которых рассказывается о непростых чувствах женщины. Ее дебютный альбом «Toni Braxton» стал платиновым восемь раз, поклонники раскупили пятнадцать миллионов дисков. Седьмой альбомом «Pulse» Тони Брекстон создавала последние шесть лет. Пластинка вышла в мае этого года. Теперь Тони очень хочет спеть эти песни вживую перед своими петербургскими поклонниками.

Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1.

Когда: 14 октября.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 1200 — 15000 рублей.

«Искусство агитации»

В эпоху революции общественно-политический плакат стал особой формой искусства, отзывающейся на все злободневные события. Его образы были понятны каждому, а короткий энергичный лозунг запоминался и призывал массы к действию. На выставке в Музее печати представлены плакаты 1918 — начала 1920-х годов, посвященные актуальным проблемам тех лет: сражениям с внешними врагом на фронтах Гражданской войны, борьбе с внутренними врагами, ликвидации безграмотности.

Посетители смогут познакомиться с легендарными работами Владимира Лебедева, Владимира Козлинского, Дмитрия Моора, Владимира Маяковского и других. Дополняют экспозицию открытки первых лет советской власти, книги и журналы, медали и жетоны.

Где: Музей печати, набережная Мойки, 32.

Когда: по режиму работы музея до 30 января.

Начало: ежедневно с 11.00 до 18.00, вторник — до 17.00. Выходной — среда.

Цена билетов: взрослые — 150 рублей, учащиеся, пенсионеры — 100 рублей.

«Слон»

Если вы еще не решили, как провести выходные в Санкт-Петербурге с детьми, отправляйтесь в театр «Karlsson Haus». Для маленьких петербуржцев труппа подготовила постановку по мотивам произведения американского детского писателя Доктора Сьюза. В этой сказке ленивая птичка устала сидеть на гнезде и попросила помочь Слона, пока она отдыхает. Огромный Слон не смог отказать и провел много дней, согревая своим теплом маленькое существо в скорлупе. В итоге он сумел не раздавить яйцо и дождаться появления на свет птенца с хоботом и большими ушами.

Юным зрителям расскажут историю об ответственности, упорстве, большом сердце и о том, что за добро воздается добром. А иногда чудом.

Где: Театр Karlsson Haus, набережная реки Фонтанки, 50.

Когда: 14 октября.

Начало: 12.00, 14.30, 17.00.