Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу накинулся на Майкла Бома за оскорбления РФ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Смерть перед шоу: экс-муж Распутиной скончался - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Жена Андрея Аршавина Алиса подала на развод - СМИ
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10Учителя при власти
11:59 (мск), источник: ИА REGNUM

Отопительный сезон начался в 13 муниципалитетах Приморья

Не обходится без аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных.

Источник: РИА "Новости"

В Приморском крае отопительный сезон начался в 13 городах и районах. Тепло поступило в 237 социально значимых объектов и 233 жилых дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор департамента ЖКХ и топливных ресурсов региона Елена Пархоменко.

Отопительный сезон начался в Уссурийске, Большом Камне, Дальнереченске, Арсеньеве, а также в Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Михайловском, Пограничном, Пожарском, Тернейском и Ханкайском районах.

На указанных территориях запущены 106 котельных, которые подают тепло пока в 233 жилых дома и в 236 объектов соцкультбыта.

По словам Пархоменко, в первую очередь отопление подаётся в больницы, детские сады, школы, после этого к теплу подключаются жилые дома. В некоторых случаях требуется время, чтобы устранить аварии на теплотрассах, бойлерных и котельных.

В общей сложности на подготовку к отопительному сезону 2017−2018 годов выделено 3,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях ещё к 4 октября. Местами тепло в дома граждан пришло с опозданием, такие случаи губернатор Александр Козлов поручил проверить прокуратуре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь