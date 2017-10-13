Отопительный сезон начался в 13 муниципалитетах Приморья

Источник: РИА "Новости"

В Приморском крае отопительный сезон начался в 13 городах и районах. Тепло поступило в 237 социально значимых объектов и 233 жилых дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор департамента ЖКХ и топливных ресурсов региона Елена Пархоменко.

Отопительный сезон начался в Уссурийске, Большом Камне, Дальнереченске, Арсеньеве, а также в Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Михайловском, Пограничном, Пожарском, Тернейском и Ханкайском районах.

На указанных территориях запущены 106 котельных, которые подают тепло пока в 233 жилых дома и в 236 объектов соцкультбыта.

По словам Пархоменко, в первую очередь отопление подаётся в больницы, детские сады, школы, после этого к теплу подключаются жилые дома. В некоторых случаях требуется время, чтобы устранить аварии на теплотрассах, бойлерных и котельных.

В общей сложности на подготовку к отопительному сезону 2017−2018 годов выделено 3,4 млрд рублей.