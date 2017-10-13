Отопительный сезон начался в 13 муниципалитетах Приморья
Не обходится без аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных.
Не обходится без аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных.
В Приморском крае отопительный сезон начался в 13 городах и районах. Тепло поступило в 237 социально значимых объектов и 233 жилых дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор департамента ЖКХ и топливных ресурсов региона Елена Пархоменко.
Отопительный сезон начался в Уссурийске, Большом Камне, Дальнереченске, Арсеньеве, а также в Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Михайловском, Пограничном, Пожарском, Тернейском и Ханкайском районах.
На указанных территориях запущены 106 котельных, которые подают тепло пока в 233 жилых дома и в 236 объектов соцкультбыта.
По словам Пархоменко, в первую очередь отопление подаётся в больницы, детские сады, школы, после этого к теплу подключаются жилые дома. В некоторых случаях требуется время, чтобы устранить аварии на теплотрассах, бойлерных и котельных.
В общей сложности на подготовку к отопительному сезону 2017−2018 годов выделено 3,4 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях ещё к 4 октября. Местами тепло в дома граждан пришло с опозданием, такие случаи губернатор Александр Козлов поручил проверить прокуратуре.