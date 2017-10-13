В Казани вновь пройдет митинг против мусоросжигательного завода
В Казани 14 октября состоится митинг против строительства мусоросжигательного завода, он пройдет на площадке перед КДК им. Ленина с 11.00 до 13.00.
В Казани 14 октября состоится митинг против строительства мусоросжигательного завода, он пройдет на площадке перед КДК им. Ленина с 11.00 до 13.00.
В обращении активисты указывают, что ими «исчерпаны меры взаимодействия» с профильными министерствами и ведомствами.
— Никакого диалога между обществом и органами власти на сегодняшний день нет, а действия, решения и ответы органов власти не несут разрешения вопросов и не удовлетворяют потребности жителей, — подчеркивается в письме.
Напомним, мусоросжигательный завод
В мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии № 3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.
— Пытаются озвучить, что это