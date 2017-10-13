В Казани вновь пройдет митинг против мусоросжигательного завода

В обращении активисты указывают, что ими «исчерпаны меры взаимодействия» с профильными министерствами и ведомствами.

— Никакого диалога между обществом и органами власти на сегодняшний день нет, а действия, решения и ответы органов власти не несут разрешения вопросов и не удовлетворяют потребности жителей, — подчеркивается в письме.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

В мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии № 3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.