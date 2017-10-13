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13:50 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани вновь пройдет митинг против мусоросжигательного завода

В Казани 14 октября состоится митинг против строительства мусоросжигательного завода, он пройдет на площадке перед КДК им. Ленина с 11.00 до 13.00.

В обращении активисты указывают, что ими «исчерпаны меры взаимодействия» с профильными министерствами и ведомствами.

 — Никакого диалога между обществом и органами власти на сегодняшний день нет, а действия, решения и ответы органов власти не несут разрешения вопросов и не удовлетворяют потребности жителей, — подчеркивается в письме.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

В мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии № 3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.

 — Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно, — отметил президент.

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