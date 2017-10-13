Воронежцы увидят новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей раньше их массового выпуска

Региональное отделение Центробанка приглашает воронежцев на День открытых дверей. Гостей ждут завтра, 14 октября, на улице Театральной в доме № 36.

Начало мероприятия запланировано на 10 утра. У посетителей будет уникальный шанс побывать в инкассаторской машине, смогут изучить новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые массово выдут в оборот лишь в декабре.

Ещё посетители смогут узнать, кто руководил банком в годы Российской империи, СССР и современной России — будет представлена экспозиция копий их портретов, оригиналы которых украшают зал главного здания Банка России в Москве.

Также запланирована выставка детских рисунков, и будет работать творческий уголок для маленьких посетителей мероприятия.