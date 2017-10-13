Кузбассовец изнасиловал двух несовершеннолетних мальчиков
19-летний житель Таштагольского района проведет в колонии строгого режима больше 12 лет.
19-летний житель Таштагольского района проведет в колонии строгого режима больше 12 лет.
19-летний кузбассовец изнасиловал двух мальчиков, чей возраст не достиг 14 лет.
Как сообщает
В его отношении было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.