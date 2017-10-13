Кузбассовец изнасиловал двух несовершеннолетних мальчиков

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, первой жертвой насильника стал 10-летний мальчик. Инцидент произошел весной 2015 года. Злоумышленник знал ребенка. В феврале текущего года он изнасиловал другого знакомого ему 12-летнего мальчика. Ребенок обо всем рассказал родителям, и они обратили с в правоохранительные органы. Насильника задержали, была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мальчики ничего не выдумали. Злоумышленника признали вменяемым.