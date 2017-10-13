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11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец изнасиловал двух несовершеннолетних мальчиков

19-летний житель Таштагольского района проведет в колонии строгого режима больше 12 лет.

19-летний кузбассовец изнасиловал двух мальчиков, чей возраст не достиг 14 лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, первой жертвой насильника стал 10-летний мальчик. Инцидент произошел весной 2015 года. Злоумышленник знал ребенка. В феврале текущего года он изнасиловал другого знакомого ему 12-летнего мальчика. Ребенок обо всем рассказал родителям, и они обратили с в правоохранительные органы. Насильника задержали, была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мальчики ничего не выдумали. Злоумышленника признали вменяемым.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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