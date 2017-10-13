Геологи нашли «пропавшего» в Приморье тигра

Источник: РИА Новости

Тигра Артема поймали в 2016 году в пригороде города Артема в Приморье после того, как он задрал там корову, после чего хищника поместили в центр реабилитации, позже его выпустили на волю в охотничье хозяйство «Тигровое», недалеко от Уссурийского заповедника. На зверя надели ошейник с GPS-модулем.

В департамент охотничьего надзора края поступило сообщение от сотрудников геологической базы в Дальнереченском районе, что неподалеку бродит тигр, оснащенный ошейником. Животное сняли на видеорегистратор, отметили в АНО.

«Изучив видео, специалисты по полоскам на шкуре установили, что незнакомец — это тигр по кличке Артем. Второго апреля 2017 года поступил последний сигнал с GPS-модуля ошейника тигра, после чего он перестал подавать информацию о передвижении Артема. Выехавшая на место группа охотнадзора установила, что в данном месте Артём полакомился кабаном, а потом бесследно исчез», — говорится в сообщении.

Ученые предполагали, что тигр мог погибнуть, но продолжали искать зверя, отметил директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Сейчас задача — выставить “поле” фотоловушек, определить новый участок обитания Артёма и усилить его охрану», — добавил Арамилев.

На место выехали специалисты. Они изучили следы тигра, опросили людей и пришли к выводу, что хищник обитает в одном месте уже два месяца. Этот район будет контролироваться. Сигнал с радиомодуля ошейника Артёма ловится только на коротких расстояниях, говорится в сообщении.