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12:05 (мск), источник: РИА Новости

Геологи нашли «пропавшего» в Приморье тигра

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. Ученые установили местонахождение тигра Артема, который ранее прошел реабилитацию и был выпущен в Приморье, а после связь с его GPS-ошейником прервалась, обнаружить зверя помогли сотрудники геологической базы, сообщает АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Источник: РИА Новости

Тигра Артема поймали в 2016 году в пригороде города Артема в Приморье после того, как он задрал там корову, после чего хищника поместили в центр реабилитации, позже его выпустили на волю в охотничье хозяйство «Тигровое», недалеко от Уссурийского заповедника. На зверя надели ошейник с GPS-модулем.

В департамент охотничьего надзора края поступило сообщение от сотрудников геологической базы в Дальнереченском районе, что неподалеку бродит тигр, оснащенный ошейником. Животное сняли на видеорегистратор, отметили в АНО.

«Изучив видео, специалисты по полоскам на шкуре установили, что незнакомец — это тигр по кличке Артем. Второго апреля 2017 года поступил последний сигнал с GPS-модуля ошейника тигра, после чего он перестал подавать информацию о передвижении Артема. Выехавшая на место группа охотнадзора установила, что в данном месте Артём полакомился кабаном, а потом бесследно исчез», — говорится в сообщении.

Ученые предполагали, что тигр мог погибнуть, но продолжали искать зверя, отметил директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Сейчас задача — выставить “поле” фотоловушек, определить новый участок обитания Артёма и усилить его охрану», — добавил Арамилев.

На место выехали специалисты. Они изучили следы тигра, опросили людей и пришли к выводу, что хищник обитает в одном месте уже два месяца. Этот район будет контролироваться. Сигнал с радиомодуля ошейника Артёма ловится только на коротких расстояниях, говорится в сообщении.

Ученые предполагают, что тигр чувствует себя хорошо. Судя по видео, он достаточно упитан. Радует их и то, что зверь не вступал в конфликт с человеком, уточняют в Центре.

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