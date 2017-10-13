До -18 градусов похолодает в Иркутской области в выходные

Ночью в субботу столбик термометра опуститься до -2, -7 градусов, при прояснении до -10, -15 градусов. Днем 14 октября потеплеет до 0, +5 градусов, при облачной погоде до -5 градусов.

В ночное время в воскресенье будет до -5,-10 градусов, при прояснении до -13,-18 градусов. Днем 15 октября воздух прогреется до +4, +9 градусов, местами до 0 градусов, в северных районах до -1, +4 градусов, при облачной погоде до -2, -7 градусов.