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12:16 (мск), источник: КрымPress

Керченский пролив снова открыт для судоходства

Успешно завершена морская операция по транспортировке и установке автодорожной арки Керченского моста. И вот долгожданное известие для всех капитанов судов, что скопились по обеим сторонам Керчь-Еникальского канала (их более 300): с 12 часов дня Керченский пролив снова открыт для судоходства.

Соответствующее распоряжение капитана порта Керчь уже опубликовано на сайте администрации морских портов Чёрного моря. Лоцманы уже работают на месте. Корабли проходят под арками.

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