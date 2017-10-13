Керченский пролив снова открыт для судоходства
Успешно завершена морская операция по транспортировке и установке автодорожной арки Керченского моста. И вот долгожданное известие для всех капитанов судов, что скопились по обеим сторонам
Успешно завершена морская операция по транспортировке и установке автодорожной арки Керченского моста. И вот долгожданное известие для всех капитанов судов, что скопились по обеим сторонам
Соответствующее распоряжение капитана порта Керчь уже опубликовано на сайте администрации морских портов Чёрного моря. Лоцманы уже работают на месте. Корабли проходят под арками.