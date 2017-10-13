Успешно завершена морская операция по транспортировке и установке автодорожной арки Керченского моста. И вот долгожданное известие для всех капитанов судов, что скопились по обеим сторонам Керчь-Еникальского канала (их более 300): с 12 часов дня Керченский пролив снова открыт для судоходства.