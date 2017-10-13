Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Еще одна страна признала Крым частью России
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
17:28 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде планируют организовать стрит-арт маршрут для туристов

В Калининграде отдел городской эстетики и местные художники обсуждают идею создания серии работ по стрит-арту — росписи наружных стен, которые впоследствии можно объединить в один туристический маршрут. Об этом в четверг, 12 октября, журналистам рассказал главный архитектор города Вячеслав Генне.

Источник: Клопс.ru

«Мы уже несколько раз собирались с коллегами, которые занимаются стрит-артом. Сейчас подыскиваем фасады и элементы среды, которые могли бы быть вовлечены в тему стрит-арта. Это какие-то архитектурные элементы, фасады нежилых и жилых зданий. В итоге рассчитываем, чтобы всё это превратилось в некий маршрут», — рассказал Генне.

По словам чиновника, по задумке, работы художников должны касаться истории города или других тем, каким-то образом связанных с Калининградом.

«Человек, приезжая в Калининград, мог бы где-то приобрести, скачать в интернете или получить в информационном центре некий буклет. Он бы уже знал, что, посетив пару десятков таких точек со стрит-артом, он не только пройдёт 15 километров пешком, но и узнает что-то новое о городе, каких-то его элементах истории», — пояснил архитектор.

После разработки концепции этого стрит-арт-проекта её публично презентуют и обсудят с общественностью. «Может, ещё какие-то идеи появятся или кто-то захочет присоединиться: мы ищем активных горожан и творческих людей. А потом будем обсуждать проект с управляющими компаниями, чтобы получить согласие собственников на появление такого элемента на доме и изменение его паспорта фасада. Естественно, что если собственники будут против, то этого не произойдёт», — добавил Генне.

Как ранее писал Клопс.Ru, в августе 2017 года КЖД заштукатурила стены под мостом на улице Киевской, где красовались граффити с изображением городских пейзажей, Иммануила Канта и другие.

Недавно в рамках ремонта набережной Нижнего озера рабочие заштукатурили подпорную стену одного из лестничных спусков, где два года назад калининградский студент по собственной инициативе изобразил герб Российской Федерации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Семь главных вопросов о трагической аварии на трассе под Гвардейском
На Украине горит склад Минобороны, где хранится около 200 тыс. тонн боеприпасов
Турция закрыла порты для кораблей из Крыма
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Гознак опроверг сообщения об ошибке на новых купюрах
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Грозный примет «Спартак» Чемпионат России по футболу возобновляется после перерыва на решающие матчи отборочных турниров на чемпионат мира - 2018 в России на всех континентах
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь