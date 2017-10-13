В Калининграде планируют организовать стрит-арт маршрут для туристов

Источник: Клопс.ru

«Мы уже несколько раз собирались с коллегами, которые занимаются стрит-артом. Сейчас подыскиваем фасады и элементы среды, которые могли бы быть вовлечены в тему стрит-арта. Это какие-то архитектурные элементы, фасады нежилых и жилых зданий. В итоге рассчитываем, чтобы всё это превратилось в некий маршрут», — рассказал Генне.

По словам чиновника, по задумке, работы художников должны касаться истории города или других тем, каким-то образом связанных с Калининградом.

«Человек, приезжая в Калининград, мог бы где-то приобрести, скачать в интернете или получить в информационном центре некий буклет. Он бы уже знал, что, посетив пару десятков таких точек со стрит-артом, он не только пройдёт 15 километров пешком, но и узнает что-то новое о городе, каких-то его элементах истории», — пояснил архитектор.

После разработки концепции этого стрит-арт-проекта её публично презентуют и обсудят с общественностью. «Может, ещё какие-то идеи появятся или кто-то захочет присоединиться: мы ищем активных горожан и творческих людей. А потом будем обсуждать проект с управляющими компаниями, чтобы получить согласие собственников на появление такого элемента на доме и изменение его паспорта фасада. Естественно, что если собственники будут против, то этого не произойдёт», — добавил Генне.

Как ранее писал Клопс.Ru, в августе 2017 года КЖД заштукатурила стены под мостом на улице Киевской, где красовались граффити с изображением городских пейзажей, Иммануила Канта и другие.