В Калининграде планируют организовать стрит-арт маршрут для туристов
В Калининграде отдел городской эстетики и местные художники обсуждают идею создания серии работ по
В Калининграде отдел городской эстетики и местные художники обсуждают идею создания серии работ по
«Мы уже несколько раз собирались с коллегами, которые занимаются
По словам чиновника, по задумке, работы художников должны касаться истории города или других тем,
«Человек, приезжая в Калининград, мог бы
После разработки концепции этого
Как ранее писал Клопс.Ru, в августе 2017 года КЖД заштукатурила стены под мостом на улице Киевской, где красовались граффити с изображением городских пейзажей, Иммануила Канта и другие.
Недавно в рамках ремонта набережной Нижнего озера рабочие заштукатурили подпорную стену одного из лестничных спусков, где два года назад калининградский студент по собственной инициативе изобразил герб Российской Федерации.