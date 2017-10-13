Две летучие мыши перезимуют в Иркутской зоогалерее

Как рассказала «Байкал Инфо» координатор зоогалереи Людмила Ивушкина, на их крыльях нет повреждений, животные совершенно здоровы, только не успели найти подходящее место для спячки. Летучих мышей приемышей поместят в зоогалерее в приспособленное помещение с температурой в 4−6 градусов. Там они благополучно перезимуют 5−6 месяцев, а по весне их выпустят в естественную среду обитания.
Летучие мыши — представители отряда рукокрылых. Ведут ночной образ жизни, днем спят, повиснув головой вниз. Продолжительность их жизни варьируется от 4 до 20 лет. Чтобы пережить холодный сезон, летучие мыши приспосабливаются к условиям среды обитания. Температура тела в период спячки понижается с 37−40 градусов, до нуля градусов.