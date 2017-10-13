Две летучие мыши перезимуют в Иркутской зоогалерее

Как рассказала «Байкал Инфо» координатор зоогалереи Людмила Ивушкина, на их крыльях нет повреждений, животные совершенно здоровы, только не успели найти подходящее место для спячки. Летучих мышей приемышей поместят в зоогалерее в приспособленное помещение с температурой в 4−6 градусов. Там они благополучно перезимуют 5−6 месяцев, а по весне их выпустят в естественную среду обитания.