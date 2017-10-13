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13:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На «Белом цветке-2017» воронежцы собрали 12,2 млн рублей

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий вручил денежные сертификаты родителям 46 онкобольных воронежских детей в четверг, 12 октября.

Средства собрали в ходе благотворительной акции «Белый цветок», которая прошла в Воронежской области с 10 по 21 сентября 2017 года. Вручение сертификатов и торжественное подведение итогов акции состоялось в Благовещенском соборе.

В 2017 году в ходе благотворительных мероприятий «Белого цветка» собрали 12,2 млн рублей. Деньги направят на адресную помощь больным детям, медикаменты и медицинское оборудование. В частности, уже куплено современное оборудование для Воронежского областного детского онкогематологического центра при Воронежской областной детской больнице № 1 на улице Ломоносова. Эта техника позволят выявить онкологию на ранней стадии.

В акции поучаствовали детские сады, школы, высшие и средние учебные заведения, центры соцзащиты населения, крупные торговые центры города храмы.

Дети изготавливали белые цветы из бумаги, а волонтеры дарили их жертвователям на улицах, в торговых центрах, парках и на рынках.

Организаторы акции — Воронежская митрополия и Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса «Опора России» — планируют собрать еще 1,5 млн рублей в ближайшее время. Также средства соберут в декабре в ходе одного из главных мероприятий «Белого цветка» — благотворительного аукциона.

— Жители Воронежской области до сих пор шлют SMS. Деньги потихоньку продолжают «капать». Такой акции, как у нас, нет ни в одном регионе России. Акции в других областях — однодневные и узконаправленные, в основном в них участвует церковь. Воронежская область — единственная в стране, которой к акции «Белый цветок» удалось привлечь широкие слои общества: и общественные организации, и административные органы, и военных, и полицию. Люди не бросали больших денег — средства были собраны буквально по копеечке. И какие большие суммы собрали! — подчеркнул председатель Союза предпринимателей малого и среднего бизнеса «Опора России» Сергей Наумов.

Протоиерей Геннадий Давидюк поблагодарил активистов и отметил, что акцию поддержали правительство Воронежской области, мэрия Воронежа, региональная Общественная палата, женсовет гражданского собрания «Лидер» и фонд помощи детям «Добросвет».

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий вручил архиерейские благодарственные письма губернатору Алексею Гордееву, его жене Татьяне Гордеевой, начальнику полиции региона Александру Сысоеву, мэру Воронежа Александру Гусеву, председателю Общественной палаты Воронежской области Неле Пономаревой.

Митрополит сравнил акцию «Белый цветок» с молитвой:

— Наша акция — по сути та же молитва. Это молитва маленьких детей, которые делали своими руками белые цветочки. Молитва — когда они приходили к людям, далеких от этих проблем и не желающих видеть эти проблемы. А здесь — отрезвление и призыв посмотреть на другую сторону жизни. Эта акция — большая внутренняя работа от души к душе.

Справка РИА «Воронеж»

За пять лет проведения акции «Белый цветок» общая сумма пожертвований, собранных в Воронежской области, составила 59,25 млн рублей. Адресную помощь получили 334 ребенка.

Так называемые «Дни цветков» стали одной из популярных благотворительных акций в Европе с конца ХIХ века. С 1911 года по инициативе царя Николая II «Дни цветков» стали проводится в России. Императрица, наследник и великие княжны собственноручно изготавливали белые цветы и продавали их на благотворительном базаре. В Воронеже первый день «Белого цветка» проводился 27 мая 1912 года. Спустя 100 лет Воронежская епархия первая в России возобновила акцию «Белый цветок».

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На «Белом цветке-2017» воронежцы собрали 12,2 млн рублей
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