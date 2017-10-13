Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь чиновника РФ в Сейме рассказала о преступлениях отца - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
12:55 (мск), источник: БЕЛТА

Уникальные зеленые зоны определят в Минске для их дальнейшего сохранения

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные зеленые зоны будут определены в Минске для их дальнейшего сохранения. Об этом на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей.

Источник: БЕЛТА

«В генеральном плане Минска отмечена необходимость проведения специальных исследований для того, чтобы определить наиболее уникальные части водно-зеленого диаметра и найти возможность придать им определенный статус, чтобы защитить, — рассказала эксперт. — Город в данном случае выступает как заказчик». Над проектом работает группа специалистов, в том числе историки.

Предметно говорить о его результатах можно будет по итогам, так как исследования только начались, подчеркнула Ольга Верамей. Выполнение этих работ поможет детально описать зеленые и водные зоны города, чтобы в дальнейшем принять меры по их сохранению и учитывать эту информацию при застройке. «Сейчас мнения об одном и том же объекте могут быть различными: кто-то считает водно-зеленый диаметр — это пространство поймы на десятках квадратных километров, другие говорят, что это каскад нескольких парков, которые формирует своеобразное “ожерелье”, третьи выступают за то, что достаточно оставить, к примеру, небольшие скверы от проспекта Победителей в сторону поймы реки и это тоже может быть названо водно-зеленым диаметром, — пояснила эксперт. — Чтобы не было таких контрастных суждений об одном и том же объекте, необходимо привести его к какому-то конкретному описанию, установлению четких границ. Только тогда может наступать юридическая ответственность за последствия градостроительной деятельности на этой территории».

В соответствии с решением Мингорисполкома разрабатываются также схемы озелененных территорий. «Будут определены участки и границы зеленых зон в Минске, в том числе парков, скверов, бульваров, — проинформировала эксперт. — Как только эта работа будет окончена, все эти зоны будут зелеными линиями нанесены на градостроительном кадастре. Они будут оцифрованы, и мы будем знать, где точно проходят эти границы». Такая работа проходит в каждом районе. «Прорабатывается каждая территория, каждый участок и каждая точка на планах. Есть четкие договоренности с “Минскградо”, за каждым районом определен один из главных архитекторов. Это достаточно серьезный труд и очень кропотливая работа», — пояснила Ольга Верамей.

В свою очередь главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев добавил, что результаты названных работ будут востребованы на общественных обсуждениях градостроительных проектов, где каждый по-своему оценивает тот или иной зеленый участок. «Кто-то считает его санитарно-защитной зоной, кто-то сквером, третьи выступают за то, что этот участок не стоит сохранять, — пояснил он. — Полученные специалистами данные станут базисом, на котором будет выстраиваться политика с конкретным пониманием, что у этой городской территории есть конкретный статус. В последующем будет определяться эффективность его использования, регламенты: от полной государственной защищенности до активного освоения, создания зон отдыха или строительства объектов культуры и лечебно-оздоровительных учреждений».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017 года
Аршавина бросила супруга из-за измены
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой Заполучить в число участников саму Марию Шарапову — большая удача для молодого турнира в Тяньцзине — а он ведет свою историю лишь с 2014 года
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь