Уникальные зеленые зоны определят в Минске для их дальнейшего сохранения
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные зеленые зоны будут определены в Минске для их дальнейшего сохранения. Об этом на круглом столе в
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные зеленые зоны будут определены в Минске для их дальнейшего сохранения. Об этом на круглом столе в
«В генеральном плане Минска отмечена необходимость проведения специальных исследований для того, чтобы определить наиболее уникальные части
Предметно говорить о его результатах можно будет по итогам, так как исследования только начались, подчеркнула Ольга Верамей. Выполнение этих работ поможет детально описать зеленые и водные зоны города, чтобы в дальнейшем принять меры по их сохранению и учитывать эту информацию при застройке. «Сейчас мнения об одном и том же объекте могут быть различными:
В соответствии с решением Мингорисполкома разрабатываются также схемы озелененных территорий. «Будут определены участки и границы зеленых зон в Минске, в том числе парков, скверов, бульваров, — проинформировала эксперт. — Как только эта работа будет окончена, все эти зоны будут зелеными линиями нанесены на градостроительном кадастре. Они будут оцифрованы, и мы будем знать, где точно проходят эти границы». Такая работа проходит в каждом районе. «Прорабатывается каждая территория, каждый участок и каждая точка на планах. Есть четкие договоренности с “Минскградо”, за каждым районом определен один из главных архитекторов. Это достаточно серьезный труд и очень кропотливая работа», — пояснила Ольга Верамей.
В свою очередь главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев добавил, что результаты названных работ будут востребованы на общественных обсуждениях градостроительных проектов, где каждый