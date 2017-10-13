Уникальные зеленые зоны определят в Минске для их дальнейшего сохранения

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«В генеральном плане Минска отмечена необходимость проведения специальных исследований для того, чтобы определить наиболее уникальные части водно-зеленого диаметра и найти возможность придать им определенный статус, чтобы защитить, — рассказала эксперт. — Город в данном случае выступает как заказчик». Над проектом работает группа специалистов, в том числе историки.

Предметно говорить о его результатах можно будет по итогам, так как исследования только начались, подчеркнула Ольга Верамей. Выполнение этих работ поможет детально описать зеленые и водные зоны города, чтобы в дальнейшем принять меры по их сохранению и учитывать эту информацию при застройке. «Сейчас мнения об одном и том же объекте могут быть различными: кто-то считает водно-зеленый диаметр — это пространство поймы на десятках квадратных километров, другие говорят, что это каскад нескольких парков, которые формирует своеобразное “ожерелье”, третьи выступают за то, что достаточно оставить, к примеру, небольшие скверы от проспекта Победителей в сторону поймы реки и это тоже может быть названо водно-зеленым диаметром, — пояснила эксперт. — Чтобы не было таких контрастных суждений об одном и том же объекте, необходимо привести его к какому-то конкретному описанию, установлению четких границ. Только тогда может наступать юридическая ответственность за последствия градостроительной деятельности на этой территории».

В соответствии с решением Мингорисполкома разрабатываются также схемы озелененных территорий. «Будут определены участки и границы зеленых зон в Минске, в том числе парков, скверов, бульваров, — проинформировала эксперт. — Как только эта работа будет окончена, все эти зоны будут зелеными линиями нанесены на градостроительном кадастре. Они будут оцифрованы, и мы будем знать, где точно проходят эти границы». Такая работа проходит в каждом районе. «Прорабатывается каждая территория, каждый участок и каждая точка на планах. Есть четкие договоренности с “Минскградо”, за каждым районом определен один из главных архитекторов. Это достаточно серьезный труд и очень кропотливая работа», — пояснила Ольга Верамей.