В Самаре состоится встреча с изобретателем Сергеем Анпиловым

Сергей Михайлович Анпилов — Заслуженный изобретатель РФ, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор технических наук, профессор, член правления Российского Союза строителей.

Более 25 лет С. М. Анпилов занимается изобретательской и рационализаторской деятельностью. За эти годы он разработал около 70 изобретений на объекты промышленной собственности, из которых 58 технических решений внедрены в производство. Его разработки по монолитному домостроению позволили снизить себестоимость строительства, сократить трудозатраты на строительной площадке, повысить несущую способность зданий, улучшить качество конструкций.

«Надо любить выбранную профессию, делать свою работу качественно, никогда не останавливаться на достигнутом. Если что задумали — стартовать сразу, а если взяли высокий старт — держать темп» — таково жизненное кредо Сергея Анпилова. Изобретатель прошел путь от мастера в строительных организациях до заместителя директора Инвестиционно-строительной компании «Архитектор» и успешно совмещал работу с преподавательской деятельностью в высших и среднетехнических учебных заведениях. В настоящее время Сергей Михайлович Анпилов осуществляет большую работу по популяризации технического творчества и строительных профессий среди молодежи.