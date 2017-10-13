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13:23 (мск), источник: Sputnik

«Цветаевский костер» зажгли в Ташкенте

В рамках мероприятия прошел конкурс чтецов, в котором приняли участие студенты вузов республики.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте отпраздновали 125-летие со дня рождения знаменитой русской поэтессы, прозаика и переводчика Марины Цветаевой.

В XVI «Цветаевском костре» участвовали члены клуба-музея Анны Ахматовой «Мангалочий дворик» при РЦНК, Русского культурного центра Узбекистана, российские соотечественники, представители творческой интеллигенции, педагоги и учащиеся вузов, школ, лицеев и колледжей Ташкента.

XVI-й «Цветаевский костер» в Ташкенте’Цветаевский костер — всемирная акция, которая проходит во многих странах и пропагандирует русское искусство, являющееся мощной силой, объединяющей народы, в том числе народы России и Узбекистана, — цитирует пресс-служба РЦНК в Ташкенте руководителя организации Виктора Шулику.

В рамках мероприятия прошел конкурс чтецов, в котором приняли участие студенты вузов республики. Победителям вручили дипломы и памятные подарки.

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