«Цветаевский костер» зажгли в Ташкенте
В рамках мероприятия прошел конкурс чтецов, в котором приняли участие студенты вузов республики.
В рамках мероприятия прошел конкурс чтецов, в котором приняли участие студенты вузов республики.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте отпраздновали 125-летие со дня рождения знаменитой русской поэтессы, прозаика и переводчика Марины Цветаевой.
В XVI «Цветаевском костре» участвовали члены
В рамках мероприятия прошел конкурс чтецов, в котором приняли участие студенты вузов республики. Победителям вручили дипломы и памятные подарки.